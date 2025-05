Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Podvodník muže zadlužil na léta

OLOMOUCKO - Další podvedený muž uvěřil, že má někde na účtu Bitcoiny.

Jednapadesátiletý muž z Olomoucka naletěl podvodníkovi, který z něj pod smyšlenou legendou o vyplacení zisku z investování do Bitcoinu vytáhl skoro jeden milion korun.

Poškozený muž uvedl, že jej v polovině března kontaktoval přes WhatsApp neznámý muž, za účelem vyplacení zisku 25 tisíc EUR, za několik let starou investici do Bitcoinu. Volající mu přislíbil pomoc s převodem této částky a požádal poškozeného, aby si do telefonu stáhl aplikaci AnyDesk pro vzdálený přístup. Podvedený muž si aplikaci nainstaloval a neznámý muž pak za něj prováděl různé bankovní operace. Tyto majitel účtu potvrzoval v domnění, že jsou nutné k převodu částky z bitcoinového účtu.

Muž nejprve potvrdil převod 310 tisíc korun z jeho bankovního účtu a následně zaslal domnělému bankéři i kopii svého občanského průkazu. Podvodník pak jménem poškozeného zažádal u šesti společností o nebankovní půjčky celkem za 630 tisíc korun. Jakmile se vypůjčené peníze objevily na účtu poškozeného, podvodník je hned převedl jinam. Olomoučan žádné slíbené peníze nedostal a pochopil, že naletěl podvodníkovi, který jej na roky zadlužil. Pachateli hrozí za přečin podvod trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Pokud Vás někdo kontaktuje, že máte u nich peníze, např. ze zisku z investic a navrhne Vám pomoc s jejich převodem, nebavte se s ním. Nevěřte příběhu, že máte někde peníze, o kterých nevíte a můžete si je snadno vybrat. Jedná se o podvodníka s jediným cílem, připravit Vás o úspory. Na žádost cizích osob nikdy nestahujte do telefonu nebo počítače aplikace pro vzdálenou podporu umožňující přístup do Vašeho zařízení. Za žádných okolností neposílejte neznámým osobám kopii svých dokladů nebo platební karty. Buďte opatrní!

por. Mgr. Libor Hejtman

2. května 2025

