Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Podvodník chtěl po seniorovi daně z neexistujících investic
Dostal je, škoda činí bezmála 3 miliony korun.
Policisté v Libereckém kraji řeší aktuálně podvod, který připravil důvěřivého seniora o téměř 3 miliony korun. Jedná se o podvod s legendou falešné daňové povinnosti. Poškozenému muži se před časem telefonicky ozvali pachatelé, kteří ho uvedli v omyl a tvrdili mu, že jeho investiční účet významně roste, a je třeba z něj finančnímu úřadu zaplatit daň.
Oznamovatel je poslechl, a to i přesto, že nikdy do ničeho neinvestoval a žádný investiční účet nezaložil. Podvodníci s ním udržovali kontakt prostřednictvím telefonátů po dobu několika měsíců, během nichž za ním vyslali vícekrát kurýra pro hotovost ve statisících korun. Tyto platby údajných daní celkově dosáhly bezmála tří milionů korun. Předávání peněz probíhalo na parkovišti poblíž jeho bydliště, a to bez jakéhokoliv potvrzení o převzetí peněz. Podvodníci mu namluvili, že již investuje dva roky a výnosy ho velmi potěší. Ve skutečnosti ho ale jen připravili o celoživostní úspory.
Podvodníci zneužívají obav lidí z následků za neplacení daní a pod smyšlenými legendami je dokáží přesvědčit i o tom, aby je platili třeba za neexistující výnosy. Pamatujte si, že finanční úřad nevymáhá placení daní po telefonu a ani si žádné osoby za tímto účelem nenajímá. Z toho vyplývá, že když vás někdo touto cestou vyzývá k placení daní, je to podvodník. Nenechte se okrádat!
27. 4. 2026
por. Bc. Ivana Baláková