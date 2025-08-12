Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvodníci vydávající se za příbuzné

SMS od blízkého může být past 

Policie v Třeboni a v Jindřichově Hradci zaevidovala během posledních dnů další případy podvodného jednání, při nichž neznámí pachatelé kontaktovali poškozené prostřednictvím aplikace WhatsApp a vydávali se za jejich blízké. V prvním případě oslovil podvodník ženu z Třeboňska, představil se jajo její syn a uvedl, že nutně potřebuje uhradit své závazky, což on momentálně nemůže kvůli rozbitému telefonu. Žena v domnění, že komunikuje se synem zaslala podvodníkovi téměř 50 tisíc korun. Další obdobný příad potkal ženu z Jindřichohradecka. Zde se podvodník vydával za dceru a pod smyšlenou legendou požadoval zaslání peněz. Žena přišla o téměř 80 tisíc korun. Poslední případ se odehrál včerejšího dne, kdy ženu ubytovanou v Třeboni kontaktovala domnělá dcera. V konkrétním případě si žena chtěla telefonicky ověřit, že skutečně komunikuje se svou dcerou. Zpráva podvodníka, který se za ni vydával, však zněla, že má rozbitý mikrofon a nemůže hovor přijmout. Žena tedy zaslala požadovaných 22 tisíc korun.

Podvodníci jsou stále vynalézavější a přizpůsobují své triky tak, aby působili důvěryhodně. Doporučujeme vždy si pravost komunikace ověřit tak, že zavoláte na telefonní číslo, které vaše děti nebo blízcí běžně používají. Nikdy nereagujte unáhleně a neposílejte peníze na základě pouhých textových zpráv. 

nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

12. srpna 2025

