Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Podvodníci útočí stále častěji
Na Strakonicku za dva měsíce podvodníci připravili lidi o 11 milionů korun.
„Zkontrolujte si své účty, někdo si na vás chce vzít půjčku! Jednejte rychle, ať o své peníze nepřijdete. Převeďte své peníze na zabezpečený účet.“ Podobné věty můžete slyšet stále častěji v nečekaných telefonátech.
Strach a stres dokážou udělat své. Volající, kteří vystupují jako vlídní, milí, profesionální „bankéři“ či „policisté“, se tváří, že vám chtějí zachránit peníze. Ve skutečnosti jsou to podvodníci.
Pokud se necháte zmanipulovat a převedete své finance na jiné účty, zcela jistě o ně přijdete. Banka ani policie vás nikdy nebudou po telefonu vyzývat k převodu peněz na „zabezpečený účet“!!!
Policisté apelují na občany, aby nepanikařili, hovor co nejrychleji ukončili a pro svůj klid si informace ověřili v bance nebo na policii. Čím dříve ukončíte hovor, tím větší je šance, že o vaše peníze nepřijdete. Dříve než své úspory převedete na jiný účet, jednejte racionálně a s rozvahou – neukvapujte se!
Jeden ze včerejších případů by měl být pro všechny dalším varováním. Muž ze Strakonic převedl na údajný „zabezpečený účet“, který mu doporučil „bankéř“ vydávající se za zástupce České národní banky, částku 450 000 korun.
Od začátku letošního roku řeší policisté v okrese Strakonice téměř čtyři desítky internetových skutků. Každý druhý je přitom podvod související s falešnými investicemi nebo s telefonáty, ve kterých se podvodníci vydávají za bankéře či policisty a snaží se z lidí vylákat jejich úspory.
Důsledky jsou drtivé – obyvatelé okresu Strakonice od začátku roku přišli už o téměř 11 milionů korun. Tyto statistiky nejsou jen čísla. Jsou varováním, že podvodníci útočí každý den. A může to být kdokoliv z nás, kdo obdrží další telefonát, e-mail nebo zprávu.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
4. března 2026