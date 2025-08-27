Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Podvodníci útočí bez zábran
Falešné zprávy, příbuzní, úředníci, investice – ověřujte, než zaplatíte!
Policisté řeší dva případy podvodného jednání, které se odehrály na Jičínsku. Pachatelé v obou případech využili známou legendu tzv. „falešného syna“, kdy se prostřednictvím chatovací aplikace vydávali za rodinného příslušníka poškozeného. Podvodníci kontaktovali oběti s tvrzením, že mají nové telefonní číslo, a žádali o zkontaktování. Následně uvedli, že se ocitli v tíživé finanční situaci a potřebují neodkladně uhradit pohledávky – s příslibem vrácení peněz následující den. Legendu dále podporovali např. tvrzením, že mají starý telefon, nefunkční mikrofon i kameru, a proto nemohou volat ani posílat fotografie. V důsledku tohoto jednání přišel 66letý muž o částku 36.500 korun. Ve druhém případě byla podvedena 69letá žena, která podvodníkům zaslala téměř 91.000 korun.
V Hradci Králové policisté prověřují případ pokusu o podvod, při kterém se pachatelé snažili zmanipulovat 56letou ženu k převodu vysoké finanční částky. Poškozenou kontaktoval neznámý muž ze skrytého telefonního čísla, který se vydával za policistu. Tvrdil, že se snaží ochránit její finanční prostředky, protože se údajně stala obětí pachatele, jenž na její jméno plánoval uzavřít úvěry v řádech stovek tisíc korun. Následně byla žena přepojena na dalšího muže, který se vydával za pracovníka České národní banky. Ten ji přesvědčoval, aby sama požádala o úvěr v řádech stovek tisíc, peníze měla následně osobně předat „pracovníkovi ČNB“ jako součást údajného bezpečnostního opatření. Díky zásahu banky, která žádost o úvěr neschválila, žena o žádné peníze nepřišla.
Policisté z Rychnovska se aktuálně zabývají dalšími dvěma podvody, při kterým občané přišli o statisíce. V prvním případě 59letý muž reagoval na inzerát, ve kterém měli známé osobnosti nabízet zhodnocení peněz formou investování. Poškozený z inzerátu pochopil, že zašle jednorázový vstupní poplatek necelých 6.000 korun k obchodování na burze s lákavým výdělkem 250.000 korun měsíčně. Zaregistroval se a zaplatil vstupní poplatek. Po jeho zaplacení ho zkontaktoval investiční poradce s tím, že aby měl vyšší zhodnocení, musí investovat více finančních prostředků, které ale neměl. Poškozený si žádnou půjčku brát nechtěl. Po telefonátu, který trval 3 hodiny nakonec tlaku a přesvědčivosti podvodníků podlehl, a dle jejich instrukcí si stáhnul aplikaci umožňující vzdálený přístup, přihlásil se do internetového bankovnictví, kde vyplnil přihlašovací údaje a heslo. Dokonce jim vyfotil a poslal i svůj občanský průkaz. V bance pak následně zjistil, že bez jeho vědomí někdo zažádal o půjčku ve výši 250.000 korun, kdy škoda, která mu vznikla je totožná. Ve druhém případě 78letého muže zkontaktoval neznámý pachatel, údajný jednatel jedné ze společností, s tím, že u nich má uložené peníze ve výši 250.000 korun, které mu musí jejich pracovník finančního oddělení převést na účet. Poškozený si uvědomil, že v minulosti nějaké peníze investoval, a tak dle jeho instrukcí stáhl program umožňující opět vzdálený přístup a přihlásil se do svého bankovnictví. Pak už jen sledoval pohyb na účtu, kde mu nejdříve přišla slíbená částka, o kterou ale následně částečně přišel díky dalším transakcím a poplatkům. Přišel tak o téměř 200.000 korun.
Policie apeluje na veřejnost, aby byla obezřetná, neinstalovala neznámé aplikace, nezasílala osobní údaje a vždy si ověřovala identitu volajících.
por. Mgr. Andrea Muzikantová, prap. Mgr. Martin Stránský
27. srpna 2025