Podvodníci stále útočí

LITOMĚŘICKO – Kriminalisté řeší další případy kybernetických podvodů…

Trpkou zkušenost s investicemi zažil třiačtyřicetiletý muž z Roudnicka, který přišel o více než 1 milion korun.

Poté co nahlížel na internetových stránkách na investování do kryptoměny, byl prostřednictvím elektronické pošty osloven neznámou ženou, která mu poslala pokyny k zaplacení vstupních poplatků pro investování. Poškozený platbu provedl převodem ze svého bankovního účtu a ještě týž den se mu ozvala další osoba s tím, že byla jmenována jeho makléřem. Obdržel další odkaz k založení účtu, kam měl zasílat své finanční prostředky. Následně při neúspěšném pokusu o výběr financí byl telefonicky kontaktován další osobou, která uvedla, že jeho účet je zablokován a že musí nejprve zaplatit licenční poplatky a to nebylo vše… Poté po něm byly vyžadovány poplatky z převodů spojené s investicemi a různé další finanční částky. Platbu dalších poplatků poškozený odmítl. Jeho „osobní makléř“ byl již nedostupný, stejně tak jako jeho finanční prostředky.

Celkem mu jednáním neznámého pachatele byla způsobena škoda převyšující 1 milion korun. Policisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, kdy v případě dopadení hrozí pachateli až osmiletý trest odnětí svobody.

V dalším případě přijali policisté oznámení od třiadvacetiletého muže z Lovosic. Tento byl kontaktován prostřednictvím sociálních sítí neznámým mužem, který s ním nejprve navázal přátelství. Následně mu nabídl výhodné investice do nové kryptoměny, čemuž poškozený uvěřil. Uskutečnil několik plateb do kryptoměnové peněženky, načež po nějaké době zjistil, že uvedené investiční stránky jsou již nedostupné a nedostupný byl i jeho fiktivní přítel. Přišel tak téměř o 300 tisíc korun. Podvodným jednáním se nyní zabývají policisté.

Ke každé investici přistupujte jako k rizikové a nikdy k investování či nákupu nepoužívejte celé své jmění.

Před tím, než se rozhodnete investovat, zjistěte si, jak fungují velké burzy a investiční platformy a nákup a prodej.

Nespoléhejte na to, že podvodný web poznáte podle vzhledu, podvodné stránky bývají profesionálně zpracované.

Volte pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.

Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.

Nejednejte ukvapeně či pod nátlakem zdůvodněným časově omezenou nabídkou výhodné investice.

Nepodléhejte slibům zaručených investic bez rizika, fiktivnímu doporučení celebrit.

Pokud již údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.



9. července 2025

nprap. Pavla Kofrová

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

