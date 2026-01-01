Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Podvodníci se vydávali za policisty a pracovníky ČNB
Muž přišel o téměř 160 tisíc korun.
Děčínští kriminalisté se zabývají případem podvodného jednání, při kterém neznámí podvodníci uvedli v omyl muže z Děčínska a připravili jej o zhruba 160 tisíc korun.
Poškozeného v těchto dnech nejprve telefonicky kontaktoval neznámý muž, který se vydával za policistu. Pod smyšlenou legendou ho informoval o tom, že se jiná osoba pokusila na jeho jméno sjednat úvěr. Následně byl hovor přepojen na dalšího podvodníka, jenž vystupoval jako pracovník České národní banky.
Ten od poškozeného získal informace o jeho bankovních účtech a následně jej přesvědčil, že jeho účet byl údajně napaden. Pod záminkou ochrany finančních prostředků mu doporučil převést peníze do tzv. „bezpečnostní schránky“, která měla být spravována Českou národní bankou. Poškozený se řídil pokyny podvodníků a převedl finanční prostředky ze svých účtů na účet určený podvodníky. Tímto jednáním muži vznikla škoda téměř 160 tisíc korun.
Případ je v současné době prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let.
Preventivní doporučení:
- Policie ani Česká národní banka nikdy nepožadují převody peněz po telefonu.
- Nikdy nesdělujte cizím osobám informace o svých bankovních účtech, zůstatcích ani přístupových údajích.
- Neexistují žádné „bezpečnostní účty“ ani „bezpečnostní schránky ČNB“ určené pro převody peněz občanů.
- Pokud vás někdo nutí jednat rychle a vyvolává strach, jde velmi pravděpodobně o podvod.
- V případě pochybností hovor okamžitě ukončete a obraťte se na svou banku nebo Policii ČR na lince 158.
Policisté opět apelují na veřejnost, aby byla obezřetná a důsledně ověřovala podezřelé hovory.
Děčín 9. ledna 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje