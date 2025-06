Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Podvodníci se vydávají za policisty

PLZEŇSKÝ KRAJ - Podvodníci se nyní místo bankéřů vydávají za policisty. Snaží se získat u „obětí“ důvěru, vše s jediným cílem, připravit je o jejich peníze.

Již jsme informovali o větším množství případů podvodného jednání s legendou tzv. falešného policisty. Oznamovatelé, kteří se na nás obracejí, shodně uvádějí, že na jejich telefonní číslo jim zavolal muž, který se představil jako policista...

Volajícím sdělil legendu, že vyšetřuje trestnou činnost, kdy došlo k zneužití jejich osobních údajů při vyřizování žádostí o úvěr s cílem, aby od nich získal citlivé údaje a mohlo pak dojít k odčerpání finanční hotovosti z bankovních účtů. Komunikace pokračovala, kdy volaným prostřednictvím sociální komunikace zaslal na jejich telefonní číslo tzv. Výzvu k podání vysvětlení, kde je uvedeno, že se mají dostavit na Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, ul. Nádražní 2. Podvodníci při telefonátu vystupují věcně a při hovoru se snaží poškozené přesvědčit, že komunikují s policistou. Lidé pak mnohdy zapomínají na obezřetnost. Je třeba říct, že podvodník si k policistovi, za kterého se vydává, přiřadí i konkrétní křestní jméno i příjmení.

Ti nejopatrnější telefonát ukončili a telefonicky na oficiálním čísle služby kriminální policie a vyšetřování zjistili, že se jedná o podvod. Policie by totiž nikdy touto cestou Výzvu k podání vysvětlení ani jinou písemnost neposílala! Policisté z odboru analytiky a kybernetické kriminality tak během jednoho dne mluvili s lidmi, kteří na základě tohoto podvodného jednání a podvodné výzvy přijeli na krajské ředitelství do Plzně z různých koutů republiky, a to například z Lokte, Kutné Hory nebo hlavního města.

Ve většině případů to oslovené stálo „pouze“ nějakou částku, aby se na naše krajské ředitelství dostavili a zjistili, že se jedná o podvod. V horších případech se podvodníkům podařilo odčerpat finanční hotovost z bankovních účtů poškozených. Jeden z oklamaných, který se včera na naše krajské ředitelství dostavil, zjistil až zde, že úvěr, který mu měl dle „policisty“ peníze zachránit, jej o ně právě naopak připravil.

Jedna z oslovených osob se podvodníkům svěřila, že žije sama jen s malými dětmi, sdělila jim svoji adresu a další osobní údaje a na to podvodník vydávající se za policistu řekl, že s kolegou přijdou k ní domu, kde jí vše vysvětlí. Osoby, jenž hovor ukončí, vše si ověří na oficiálním čísle příslušného zařazení údajného policisty, případně kontaktují linku 158, se zachovají vzorově.

V online prostoru je spousta podvodníků, jejich legendy jsou opravdu pestré a čím dál více sofistikovanější. Nevěřte a informace si ověřujte!

kpt. Bc. Hana Kroftová

20. června 2025

vytisknout e-mailem