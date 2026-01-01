Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Podvodníci se opět vydávají za policisty
Upozorňujeme veřejnost na aktuální případy podvodného jednání, kdy se osoby vydávají za policisty z Děčína.
Během dnešního dne jsme zaznamenali opakovaná oznámení od občanů z různých míst České republiky, že byli telefonicky kontaktováni osobou, která se představila jako policista kriminální policie z Územního odboru Děčín. V některých případech volající vystupoval pod reálnými jmény policistů z děčínského územního odboru, která jsou veřejně dostupná na internetu.
Volající oznamovatelům sdělil, že se někdo pokouší na jejich jméno sjednat bankovní úvěr. Následně se snažil získat jejich e-mailovou adresu, na kterou poté zaslal fotografii osoby, jež si měla údajně úvěr vyřídit. Po oslovených požadoval, aby podle zaslané fotografie tuto osobu identifikovali.
Oznamovatelé dále uváděli, že vystupování těchto osob bylo velmi arogantní. Volající byli při telefonátech nepříjemní, hovořili velmi příkře a v některých případech na oslovené osoby dokonce křičeli. Tímto jednáním se snažili vyvolat stres a přimět je k rychlé a neuvážené reakci. Uvedené informace vyvolaly u oslovených osob obavy, a proto se následně obracely na Policii České republiky k ověření pravdivosti sdělení.
Upozorňujeme občany, aby byli v obdobných situacích maximálně obezřetní. Policisté nikdy tímto způsobem nevyžadují spolupráci veřejnosti, nezasílají fotografie neznámých osob k identifikaci prostřednictvím e-mailu a nevyžadují sdělení e-mailových adres či jiných osobních údajů po telefonu.
Pokud vás někdo kontaktuje s informací, že je ohrožena vaše finanční situace nebo že je na vaše jméno sjednáván úvěr, vždy si tuto informaci nejprve ověřte přímo u své banky nebo osobního bankéře. Při podezření na podvodné jednání oznamte veškeré skutečnosti na linku 158.
Buďte obezřetní a chraňte své osobní údaje!
Děčín 22. dubna 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje