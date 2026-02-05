Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Podvodníci připravili muže o téměř 800 tisíc korun
Zneužili jeho mobil k odcizení peněz.
Policisté od pondělí 2. února prověřují případ, ke kterému došlo na Havlíčkobrodsku. Sedmatřicetiletého muže telefonicky kontaktoval podvodník s tvrzením, že došlo ke zhodnocení jeho dřívější investice na bitcoinovém účtu, kde by měl mít 400 tisíc korun.
Muž této informaci uvěřil, neboť v minulosti měl reagovat na internetovou reklamu vyzývající k investování, kde uhradil vstupní poplatek ve výši tři tisíce korun, dál se ale o účet nezajímal. Pachatel ho následně přesvědčil, aby si do svého mobilního telefonu stáhl aplikaci potřebnou k bezpečnému převodu peněz. Později mu oznámil, že by převod trval dlouho a bylo by výhodnější a rychlejší, aby se v Chotěboři sešel s jeho spolupracovníkem, kterému poškozený muž předá svůj telefon a spolupracovník se již postará o převod zhodnocených finančních prostředků.
Na smluvené místo skutečně dorazil neznámý muž, který si převzal mobil poškozeného a předal mu náhradní telefon. Poté muž i s telefonem odjel neznámo kam. Poškozený nadále komunikoval s původním volajícím prostřednictvím náhradního telefonu, který ho ujišťoval, že je vše v pořádku, že probíhá převod a že mu bude mobil vrácen.
Když se manželka poškozeného vrátila domů, zjistila, že její manžel stále s někým telefonuje, přičemž nepoužívá svůj mobilní telefon, ale cizí přístroj. Situace jí přišla podezřelá. Zkontrolovala bankovní účet, kde zjistila, že chybí peníze. Účet okamžitě zablokovala a společně s manželem událost oznámili na policii. Telefonická komunikace mezi pachatelem a poškozeným mužem trvala s krátkými přestávkami více než osm hodin.
Výsledkem bylo, že poškozený přišel téměř o 800 tisíc korun, které byly z různých bankomatů vybrány zejména na území Prahy. Poškozený přišel i o svůj mobilní telefon, který mu pachatelé již nevrátili.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
