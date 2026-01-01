Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Podvodníci nikdy nespí
Kvůli uvěřitelnému sdělení o napadení účtu přišla o milion korun.
V půli května žena obdržela telefonát od muže, který se představil jako policista kriminální policie. Ten ženu přesvědčil o tom, že konkrétní podezřelý zneužil její osobní údaje k založení úvěru. Proto jí doporučil ihned jednat. Ubezpečil ji, že pracovník České národní banky, který bude volat vzápětí, s ní podnikne kroky k uložení peněz do bezpečí. Údajný bankéř ji pak postupně přiměl převést všechny své úspory na „bezpečný“ účet. Ve čtyřech platbách pak v domnění záchrany svých financí převedla přes jeden milion korun na cizí účet.
Pachateli tak v případě dopadení hrozí za trestný čin podvod až osm let za mřížemi.
Policie radí:
Jakmile je hovor, zpráva, e-mail neočekávaný, tak je podezřelý.
Nikdy se nenech do ničeho tlačit a vždy si vše předem pečlivě promysli.
Vždy se zamysli nad tím, kam přeposíláš své peníze.
Pokud si nejsi absolutně jistý, vše si raději ověř jinou cestou.
29. května 2026, por. Radomír Šiška, DiS.