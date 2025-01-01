Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Podvodníci na internetu zase uspěli
Od pondělí do pátku byly na Táborsku oznámeny další čtyři podvody v online prostředí.
K útokům na své oběti používají podvodníci různé legendy. V tomto týdnu na Táborsku převládla ta, ve které se vydávají za příbuzného, nejčastěji za dceru či syna.
Scénář podvodu, kdy se podvodník vydává za příbuzného v nesnázích, je vždy stejný. Poškozený obdrží SMS zprávu z neznámého telefonního čísla, ve které se dosud neznámý pachatel vydává za dceru nebo syna poškozené osoby. Další komunikace probíhá prostřednictvím aplikace WhatsApp. Protože je v telefonu poškozeny mikrofon, je možné si pouze dopisovat. Navíc se údajný potomek dostal do svízelné situace a potřebuje od rodičů finanční výpomoc. Poškozená osoba, v domnění, že pomáhá svému dítěti, většinou okamžitě uhradí vše, oč je požádána. Tak tomu bylo i tentokrát. První poškozená odeslala podvodníkům téměř 50 tisíc korun, druhá poškozená poslala 80 tisíc korun a třetí podvedená přišla o více než 40 tisíc korun.
Čtvrtý podvedený se nechal oklamat legendou o investičním účtu, který nelze zrušit, jelikož jsou na něm nemalé peníze, které mu budou za určitých podmínek vyplaceny. Podvodník zaslal poškozenému odkaz do jeho emailové schránky. Poškozený na odkaz klikl, ten se otevřel a oklamaný muž klikal dle instrukcí na všechna okénka, která se mu otevírala, a tím pravděpodobně umožnil internetovému zloději vzdálený přístup do svého počítače. Poté si na něj, bez jeho vědomí vzal dosud neznámý pachatel úvěr a za vydatné spolupráce poškozeného přeposlal peníze z uvedeného úvěru na různé účty. Poškozený tímto způsobem přišel o téměř 270 tisíc korun.
Základní rady, jak nenaletět:
- Poznejte svého nepřítele. Seznamujte se s aktuálními hrozbami a trendy v online podvodech.
- Nikdy se nenechte od pachatele do ničeho tlačit a vše si pečlivě promyslete.
- Jakmile je zpráva, e-mail, SMSka, nebo telefonát neočekávaný, tak je podezřelý.
- Vždy se zamyslete nad tím, kam vypisujete citlivé údaje, nebo přeposíláte peníze.
- Když si nejste absolutně jisti, tak vždy raději vše ověřte jinou cestou.
- Pamatujte si, že pachatel dokáže napodobit jakékoliv tel. číslo, či e-mailovou adresu.
- Nikdy neumožňujte vzdálený přístup do svého zařízení nikomu, komu zcela nedůvěřujete.
- Kupující na inzertních portálech nikdy nepotřebuje citlivé údaje z vaší platební karty.
- Nesdělujte své osobní údaje.
- Nezasílejte ofocené osobní doklady.
- Nesdělujte tištěné informace z platební karty.
- Nesdělujte kód, kterým by vzdáleně přistupoval k vašemu počítači.
- Nesdělujte bankovní autorizační SMS kódy.
- Cizí osobě nikdy neautorizujte platbu.
- V počítači mějte nainstalovaný stále aktualizovaný antivirový program.
- V internetovém bankovnictví mějte nastaveny co nejnižší limity a zvyšujte je jen na aktuální potřebu zaplacení konkrétní platby.
por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 19. září 2025