Podvodníci hledají další cesty!

Pozor na falešné stránky portálu občana. 

Od středečního dne se policisté z Hradce Králové zabývají případem podvodného jednání dosud neznámého pachatele či pachatelů. Podvodníci vylákali citlivé osobní údaje od 73letého muže z Královéhradecka prostřednictvím falešného e-mailu.

Do e-mailové schránky seniora byl doručen podvodný e-mail, který se tvářil jako oficiální výzva k aktualizaci údajů identity občana. E-mail však ve skutečnosti pocházel z domény cizího státu, což naznačuje jeho podvodný charakter.

Muž následně klikl na odkaz vedoucí na falešné stránky, které napodobovaly přihlašovací rozhraní portálu občana. Zde vyplnil požadované údaje a přihlásil se pomocí své bankovní identity.

Krátce poté obdržel dvě SMS zprávy s výzvou k potvrzení plateb ze svého bankovního účtu, každá ve výši téměř 100 000 Kč. Díky duchapřítomnosti však žádné platby nepotvrdil a transakce se tak nepodařilo dokončit, poté ihned kontaktoval svou banku. Senior tak své finance před podvodníky uchránil.

Policie ČR důrazně varuje před podobnými podvodnými e-maily. Vždy pečlivě kontrolujte adresu odesílatele, pravost domény webových stránek a nikdy nevyplňujte citlivé údaje na základě nevyžádané výzvy.

31. října 2025
prap. Mgr. Martin Stránský

