Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Podvodníci a jejich triky stále fungují
V Plzeňském kraji se policisté s podvodnými jednáni setkávají téměř denně. Ať už jsou to třeba falešní policisté, bankéři nebo investiční poradci.
Na internetu se stále objevují lidé, kteří chtějí z ostatních vylákat peníze nebo osobní údaje. Využívají důvěřivosti, strachu i nepozornosti. Posílájí falešné e-maily, zprávy, vytvářejí napodobeniny webů nebo se vydávají za známé osobnosti, policisty, bankéře či investiční poradce. Přestože jsou varování běžná a častá, mnozí lidé jim stále uvěří - podvodníci své metody neustále zdokonalují. Jen během uplynulého víkendu vedeme několik podobných oznámení po celém Plzeňském kraji.
Podvodníci vydávající se za policisty a falešné bankéře zneužili důvěru ženy. Hmotná škoda dosáhla přes 1,5 milionu korun.
Na začátku listopadu jsme v Plzni řešili další oběť sofistikovaného podvodu. Neznámý pachatel zavolal ženě z neznámého čísla a představil se jako policista z oddělení hospodářské kriminality. Tvrdil, že se neznámá osoba v jiném městě pokouší uzavřít úvěr jejím jménem a má disponovat i plnou mocí. Aby žena zabránila údajnému podvodu, měla spolupracovat s bankou.
Krátce poté ji kontaktoval další muž, vystupující jako „specialista bezpečnostního oddělení banky“. S využitím videohovoru a zpráv přes WhatsApp přesvědčil ženu, že musí okamžitě „chránit své peníze“ tím, že je sama odešle na jiný účet. Podvodník přiměl poškozenou takto jednat pod legendou zmaření pokusu o napadení jejího bankovního účtu a jejího následného zapojení se do vyšetřování této domnělé trestné činnosti. Falešný bankéř ji přiměl k zadání tří bezhotovostních plateb v celkové výši téměř 1 milion korun.
Tím ale podvod neskončil. Pod falešnou legendou jí neznámý muž nařídil také vybrat v hotovosti dalších 650 tisíc korun z banky a předat je dalšímu domnělému pracovníkovi „bezpečnostního oddělení banky“ na veřejném pražském parkovišti. Žena tak přišla o celkem 1 599 828 Kč. Policisté z oddělení hospodářské kriminality Plzeň-venkov případ prověřují pro podezření ze spáchání zločinu podvod a případem se dále intenzivně zabývají.
Jsou i případy, které mají i dobrý konec.
V tomto případě zasáhla sama banka poškozeného klienta a nekalé transakce sama zastavila.
Na začátku tohoto listopadu došlo k podvodnému jednání na sociální síti Instagram. Poškozený projevil zájem o nabídku jedné investiční společnosti, která inzerovala nabídku se slibujícím zhodnocením finančních prostředků. Celý proces vypadal důvěryhodně – stačilo vyplnit jméno, e-mail a telefonní číslo.
Poškozenému se brzy ozvala osoba, která se představila jako finanční poradce. Prostřednictvím telefonních hovorů a e-mailů jej následně přesvědčila, aby na údajně investiční účet poškozený odeslal finanční částky ve výši 6 000 korun a 4 200 korun. Následně byl poškozený kontaktován svou bankou s informací, že transakce byly pozastaveny z důvodu podezření z podvodného jednání a vše bylo oznámeno na policii.
Podvod s falešným bankéřem a „výnosem z kryptoměn“
Na konci října 2025 kontaktoval poškozeného neznámý muž, který se vydával za bankéře. Tvrdil, že má založený virtuální investiční účet s kryptoměnami, kde byl zaznamenán zisk a je potřeba výnos převést na běžný účet. Poškozený uvěřil a následně si na doporučení „bankéře“ nainstaloval do svého počítače software pro vzdálený přístup.
Pachatel tak získal možnost sledovat a ovládat poškozeného přímo při práci s internetovým bankovnictvím. Pod záminkou „technických postupů“ přesvědčil poškozeného k založení nových účtů u dvou bank. Poté bez jeho skutečného vědomí provedl převody peněz z jeho spořícího a běžného účtu. Celkem byla odčerpána částka přes 250 000 korun. Poškozený si podvod uvědomil o chvíli později, posléze požádal svou banku o zablokování účtů a vše oznámil na policii. V tomto případě se pachateli nepodařilo transakce dokončit.
Jak se před podobnými podvody bránit?
• Policie ani Česká národní banka nikdy nepožadují převody peněz ani výběry v hotovosti. Pokud vám někdo volá s podobnou výzvou, je to podvod.
• Neposílejte peníze na účty, které vám někdo diktuje po telefonu. A to ani pod záminkou „blokace“, „záchrany účtu“ nebo „vyšetřování“.
• Nepřijímejte videohovory ani neinstalujte aplikace, které umožňují vzdálený přístup.
• Ukončete hovor a ověřte si informaci sami. Volejte na oficiální linky bank nebo Policie ČR na lince 158.
• S neznámými čísly a nátlakem na rychlé rozhodnutí zacházejte opatrně. Podvodníci se snaží vyvolat stres a strach, aby člověk přestal rozumně přemýšlet.
Podvodníci jsou čím dál sofistikovanější, ale jedno pravidlo platí vždy: Skutečné instituce nikdy nechtějí, abyste s penězi manipulovali na jejich pokyn. Pokud si nejste jistí, raději se poraďte s blízkými nebo si vše ověřte přímo u banky či na . Nezapomínejte na pravidlo – důvěřuj, ale ověřuj! Zabráníte tak ztrátám, které mohou být nenahraditelné.
nprap. Veronika Hokrová, DiS.
11. listopadu 2025