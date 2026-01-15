Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Podvodnice nabízela papoušky Ara
Zájemce za ně zaplatil zálohu dokonce dvakrát, ale přesto se jich nedočkal.
V závěru loňského roku muž ze Semilska poptával přes webový portál pro chovatele zvířat papouška druhu Ara a zdálo se, že se na něj usmálo štěstí. Po pěti minutách se mu totiž prostřednictvím aplice Whats app ozvala paní, která mu nabídla dokonce pár těchto papoušků a zaslala mu jeho fotografie.
Požadovala za ně 90 000 korun a trvala na zaslání zálohy ve výši 30 000 korun. Nadšený chovatel exotického ptactva neváhal a zálohu zaplatil obratem. Paní ale tvrdila, že peníze od něj nedorazily, a že mu bez potvrzené platby zálohy ptáky nepošle. Do místa jeho bydliště je měla dopravit spediční služba.
Protože o ně měl velký zájem, poslal jí zálohu ve výši 30 000 korun znovu. Pravděpodobná podvodnice, která s ním do té doby komunikovala výhradně jen písemně, mu pouze poslala zprávu, že od něj ani jedna z obou avizovaných plateb nedorazila a pak se odmlčela. On i přesto v hloubi duše doufal, že se vše nějak vyjasní a obchod nakonec proběhne, jak bylo dohodnuto. To se ale nestalo, a proto v minulém týdnu podal v této souvislosti trestní oznámení na neznámého pachatele. My jsme ve věci již zahájili úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání přečinu podvodu.
por. Bc. Ivana Baláková