Podvodnice nabízela papoušky Ara

Zájemce za ně zaplatil zálohu dokonce dvakrát, ale přesto se jich nedočkal. 

V závěru loňského roku  muž ze Semilska poptával přes webový portál pro chovatele zvířat papouška druhu Ara a zdálo se, že se na něj usmálo štěstí. Po pěti minutách se mu totiž prostřednictvím aplice Whats app ozvala paní, která mu nabídla dokonce pár těchto papoušků a zaslala mu jeho fotografie.

Požadovala za ně 90 000 korun a trvala na zaslání zálohy ve výši 30 000 korun. Nadšený chovatel exotického ptactva neváhal a zálohu zaplatil obratem. Paní ale tvrdila, že peníze od něj nedorazily, a že mu bez potvrzené platby zálohy ptáky nepošle. Do místa jeho bydliště je měla dopravit spediční služba.

Protože o ně měl velký zájem, poslal jí zálohu ve výši 30 000 korun znovu.  Pravděpodobná podvodnice, která s ním do té doby komunikovala výhradně jen písemně, mu pouze poslala zprávu, že od něj ani jedna z obou avizovaných plateb nedorazila a pak se odmlčela. On i přesto v hloubi duše doufal, že se vše nějak vyjasní a obchod nakonec proběhne, jak bylo dohodnuto. To se ale nestalo, a proto v minulém týdnu podal v této souvislosti trestní oznámení na neznámého pachatele. My jsme ve věci již zahájili úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání přečinu podvodu.

15. 1. 2026
por. Bc. Ivana Baláková 

nabízení papoušci Ara

nabízení papoušci Ara 

