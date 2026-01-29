Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Podvodně získané peníze vrátil, ženu čeká soud
Policisté na odboru cizinecké policie na Vysočině řeší dva případy zneužívání humanitárních dávek.
Policisté z oddělení dokumentace odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina tento týden realizovali úkony trestního řízení proti dvěma cizincům – jednalo se o státní příslušníky Ukrajiny, kteří se na území České republiky dopouštěli trestného činu podvodu. Cizinci si přišli prodloužit dočasnou ochranu na území České republiky o další rok, ale při svém jednání se úmyslně dopouštějí podvodného jednání.
„V obou případech, které jsme nyní v našem kraji řešili, se jednalo o cizince, kteří na území České republiky přijeli pouze za účelem zneužívání humanitárních dávek, udělovaných Úřadem práce České republiky občanům Ukrajiny s dočasnou ochranou v České republice, kteří se ocitli v nouzi kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině a potřebují finanční pomoc na zajištění základních životních potřeb a nákladů na bydlení v České republice. Tito cizinci při podání žádosti o vyplacení humanitární dávky a následných kontaktních schůzkách na Úřadu práce lživě uváděli, že se trvale zdržují na území České republiky a jsou v hmotné nouzi z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině, ačkoliv se nepřetržitě zdržovali na Ukrajině a do České republiky přijížděli pouze za účelem dalšího prodloužení dočasné ochrany a připsání dávky hmotné nouze,“ uvedla k případu mjr. Mgr. Veronika Dolejší, pověřená vedením oddělení dokumentace odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina s tím že oba cizinci se k podvodnému čerpání humanitárních dávek policistům doznali.
První případ se odehrál v pondělí, kdy si přišel na přepážku Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Jihlavě prodloužit víza dočasné ochrany státní příslušník Ukrajiny. Po kontrole předloženého cestovního pasu vzniklo důvodné podezření, že by se mohlo jednat o osobu, která zneužívá čerpání humanitárních dávek. Podezření se potvrdilo, když na místo přijela hlídka odboru cizinecké policie. Z důkladné kontroly cestovního pasu policisté zjistili, tento cizinec se trvale nezdržuje na území České republiky, ale přicestuje vždy pouze v termínech registrace a prodloužení si víza dočasné ochrany. Dalším šetřením bylo zjištěno, že cizinec má udělenou dočasnou ochranu od prosince roku 2024 a čerpá humanitární dávky udělované Českou republikou občanům Ukrajiny s dočasnou ochranou v České republice, kteří se ocitli v nouzi kvůli válečnému konfliktu a potřebuji finanční pomoc na zajištění základních životních potřeb a nákladů na bydlení v České republice. Tyto dávky čerpal, i přesto, že se neustále zdržuje na Ukrajině a do České republiky přijíždí účelově, aby se dostavil na kontrolní termíny stanovené příslušným Úřadem práce a za účelem prodloužení dočasné ochrany.
Na základě zjištěných skutečností pojali policisté důvodné podezření, že se sedmdesátiletý cizinec svým jednáním dopustil přečinu podvodu a že mu neoprávněně bylo vyplaceno nejméně 152 870 korun. Cizince jsme zadrželi z důvodu provedení dalších procesních úkonů v trestním řízení. Po předchozí dohodě s okresním státním zastupitelstvím Jihlava byl v tomto případě využit institut odklonu v trestním řízení, který představujealternativní způsob, jakými lze vyřídit trestní věc, a to mimo standardní projednání v hlavním líčení. Cizinec zaplatil neoprávněně celou čerpanou humanitární dávku ve výši 152 870 korun a dále zaplatil 27 130 korun na oběti trestných činů. Se souhlasem státního zástupce byl v úterý po provedených úkonech propuštěn na svobodu.
Stejný případ se odehrál v úterý 27. ledna, když se na přepážku dostavila sedmašedesátiletá žena – státní příslušnice Ukrajiny – za účelem prodloužení víza dočasné ochrany. Při kontrole jejího cestovního pasu bylo patrné, že by se mohlo jednat o osobu, která zneužívá čerpání humanitárních dávek. Ani tato se trvale nezdržuje na území České republiky, ale přicestuje vždy pouze v termínech registrace a prodloužení si víza dočasné ochrany. Dalším šetřením bylo zjištěno, že cizinka má udělenou dočasnou ochranu od října 2022 a od 1. listopadu 2022 čerpá humanitární dávky udělované Českou republikou občanům Ukrajiny s dočasnou ochranou v České republice. I v tomto případě je žena podezřelá ze spáchání přečinu podvodu a na humanitárních dávkách jí bylo vyplaceno nejméně 283 620 korun. Ženu policisté zadrželi z důvodu provedení dalších procesních úkonů v trestním řízení. Policisté ve věci vedou zkrácené přípravné řízení a ženě sdělili podezření z přečinu podvodu. Poté byla propuštěna na svobodu.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
29. leden 2026