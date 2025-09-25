Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Podvodně získané peníze budou muset vrátit
V Kraji Vysočina se zvyšuje počet případů zneužívání humanitárních dávek
Policisté oddělení dokumentace z odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v současné době realizují úkony trestního řízení proti třinácti cizincům – jedná se o státní příslušníky Ukrajiny, kteří se na území České republiky dopouštějí trestného činu podvodu. Tito cizinci si v současné době přicházejí prodlužovat dočasnou ochranu na území České republiky o další rok a při svém jednání se úmyslně dopouštějí podvodného jednání.
V daných případech, které aktuálně v našem kraji řešíme, se totiž jedná o tzv. „pendlery“ - tedy o státní příslušníky Ukrajiny, kteří na území České republiky jezdí pouze za účelem zneužívání humanitárních dávek, udělovaných Úřadem práce České republiky občanům Ukrajiny s dočasnou ochranou v České republice, kteří se ocitli v nouzi kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině a potřebují finanční pomoc na zajištění základních životních potřeb a nákladů na bydlení v České republice.
Cizinci, se kterými aktuálně vedeme trestní řízení, při podání žádosti o vyplacení humanitární dávky a následných kontaktních schůzkách na Úřadu práce lživě uváděli, že se trvale zdržují na území České republiky a jsou v hmotné nouzi z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině, ačkoliv se nepřetržitě zdržovali na Ukrajině a do České republiky přijížděli pouze za účelem dalšího prodloužení dočasné ochrany a připsání dávky hmotné nouze. Tímto podvodným jednáním získali od března loňského roku do současné doby majetkový prospěch v celkové výši přesahující částku minimálně 2 563 000 korun.
Každému cizinci tak byla od počátku získání dočasné ochrany na území České republiky vyplácena úřadem práce částka od 7 000 do 17 000 korun, aniž by se tito cizinci na území České republiky jakkoliv zdržovali. O tuto dávku žádali prostřednictvím online systému přímo z Ukrajiny.
„Při provedených osobních prohlídkách zadržených cizinců jsme zjistili, že měli na různých místech těla ukrytý větší počet finanční hotovosti, a také debetní karty dalších osob ukrajinské státní příslušnosti, ze kterých na různých bankomatech na území kraje Vysočina postupně vybírali neoprávněně čerpané humanitární dávky, které měli vyvést zpět na Ukrajinu dalším neoprávněně čerpajícím cizincům,“ uvedl k případu mjr. Mgr. Ondřej Mejzlík, vedoucí oddělení dokumentace odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
Na základě souhlasu státního zástupce okresního státního zastupitelství v Jihlavě byla tato hotovost zajištěna, neboť zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že peníze jsou výnosem z trestné činnosti. Celkově se tak jedná o zajištěnou částku ve výši 218 000 korun. Cizinci se k podvodnému čerpání humanitárních dávek policistům doznali a uvedli, že se jedná o běžnou praxi jejich spoluobčanů. V případě odsouzení jim tak hrozí trest odnětí svobody až na pět let, případně trest vyhoštění z území České republiky a veškeré neoprávněně čerpané humanitární dávky budou nuceni vrátit.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
