Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Podvodné vylákání peněz
Žena přišla kvůli podvodníkům o téměř 423 tisíc korun
Policisté ze Suchdola nad Lužnicí se zabývají případem podvodného vylákání peněz, při kterém neznámí pachatelé připravili ženu o téměř 423 tisíc korun. Pachatelé poškozenou kontaktovali prostřednictvím aplikace WhatsApp pod záminkou vyplacení finančních prostředků z údajného investičního účtu, který si měla v minulosti založit. Aby mohla peníze získat, zaslali jí prostřednictvím aplikace celkem 35 QR kódů. Žena byla ujišťována, že jejich načtením a potvrzením dojde k připsání peněz na její účet. Ve skutečnosti však jednotlivými potvrzeními autorizovala odchozí platby ze svého bankovního účtu. Až následně zjistila, že místo očekávaného zisku přišla o téměř 423 tisíc korun. Policisté případ prověřují pro podezření trestného činu podvodu.
Varování: upozorňujeme veřejnost, aby byla mimořádně obezřetná při jakýchkoli finančních transakcích prováděných na základě instrukcí neznámých osob. Nikdy nepotvrzujte platby, kterým nerozumíte. Nenačítejte QR kódy zaslané neznámými osobami bez ověření jejich účelu. Pamatujte, že přijetí peněz na účet obvykle nevyžaduje autorizaci. V případě jakýchkoli pochybností transakci nepovolujte a kontaktujte svoji banku.
Podvodníci stále častěji využívají aplikace pro zaslání zpráv a sociální sítě. Důvěřivost a snaha získat slíbené finanční prostředky mohou vést ke značným finančním ztrátám. Buďte proto obezřetní a chraňte své finance.
nprap. Věra Mžiková
23. června 2026