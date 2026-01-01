Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Podvodně vylákali přes 300 000 korun na humanitárních dávkách
Podvod cizinců - manželů odhalili policisté z moravskoslezského odboru cizinecké policie.
Policisté z moravskoslezského odboru cizinecké policie odhalili podvod s humanitární dávkou. Dávka je pro občany Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou v České republice z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině a je určena jako pomoc v nouzi s úhradou základních životních potřeb anebo nákladů na bydlení v ČR.
Nabízené pomoci ale měli zneužít 44letý muž a 48letá žena – cizinci, manželé disponující vízem za účelem dočasné ochrany. Cizinečtí policisté vlastní činností zjistili, že muž pobývající na Bruntálsku měl (vyjma jednoho měsíce) po dva roky od dubna 2023 podávat žádosti o přiznání humanitárních dávek. Uváděl v nich ale nepravdivé informace ke své finanční situaci ve snaze podvodně vylákat na českém státu peníze. Navíc se po několik měsíců měl vydávat za invalidu, ani to však nebyla pravda. Neprávem získaných téměř 160 000 korun měl použít pro svou potřebu. Se souhlasem státního zástupce zajistili policisté cizinci jako náhradní hodnotu finanční hotovost přes 85 000 korun a přes 3 000 USD. Jeho manželka, která bydlela na Ukrajině, zase podala elektronicky nepravidelně ve 14 měsících v průběhu let 2023 až 2025 žádosti o finanční pomoc s pokrytím základních životních potřeb a s bydlením v ČR pro ni samotnou a v počátečních měsících i pro svou dceru, jakožto společně posuzovanou osobu. Údajně byly v hmotné nouzi. Policisté ale prokázali, že se u nás nezdržovaly a na dávky neměly nárok. Žena podvodně získala téměř 145 000 korun, které si vybírala při nepravidelných návštěvách Česka.
Policisté z odboru cizinecké policie zjistili a prověřili informace, na jejichž základě sdělili manželům ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu podvodu. Státní zástupce podal návrh na potrestání a soud vydal trestní příkazy. Muž byl odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody na 12 měsíců se zkušební dobou na 20 měsíců, k vyhoštění z ČR na 48 měsíců, propadnutí náhradní hodnoty (přes 85 000 korun a přes 3 000 USD) a k úhradě způsobené škody (téměř 160 000 korun). Žena byla odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody na 6 měsíců se zkušební dobou na 12 měsíců, k vyhoštění z ČR na 36 měsíců a k úhradě způsobené škody (téměř 145 000 korun).
Závěrem připojím informaci, že peníze, které policisté manželům zajistili jako náhradní hodnotu, si měli údajně našetřit s plánem koupit si za ně v České republice automobil.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 15. dubna 2026