Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Podvodné SMS, plaťte pokutu!
Opět řádí podvodníci, podvodné SMS od policie za porušení dopravních předpisů.
V těchto dnech jsou občané Jihočeského kraje terčem podvodných SMS zpráv. Jen za pátek minulého týdne přijali policisté za dopoledne bezmála deset telefonních hovorů, kdy si občané, naprosto správně, ověřovali, že jsou skutečně terčem podvodu.
SMS zprávy se totiž tváří jako od policie, dopravní inspekce, jsou označeny číslem spisu a informují o porušení dopravních předpisů a povinnosti uhradit pokutu.
Co je podstatné, policie přestupky v dopravě nikdy formou SMS neřeší. Tzn. zprávu smažte, telefonní číslo zablokujte. Pokud by byl ve zprávě připojen i nějaký odkaz, kde pokutu uhradit, neklikejte na něj. Pravděpodobně byste byli přesměrováni na podvodnou platební bránu, kde by vás vše navádělo zadat a tím i podvodníkům předat vaše přihlašovací údaje do bankovnictví.
Podvodníci připravují stále nové a nové triky, buďte opatrní při jakékoliv podezřelé komunikaci. Nenechte se tlačit do okamžitého jednání, zavěste a vše si promyslete nebo ověřte.
mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
15. června 2026