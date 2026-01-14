Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Podvodné jednání na inzertních serverech
Policisté územního odboru Opava objasnili na konci loňského roku sérii podvodů na inzertních serverech, za kterými stála dvojice osob z Karlových Varů. Ta si měla během krátké doby, zhruba jednoho měsíce, celkem ve dvanácti případech nechat zaslat „zálohu“ na inzerované zboží, ale k samotnému odeslání zájemci již nikdy nedošlo.
Inzerátů na prodej vozidel, mobilních telefonů nebo kávovarů vídáme na internetu mnoho. Tyto se ovšem lišily v tom, že jejich autoři ve většině případů nabízené věci ani nevlastnili, tudíž je neměli nikdy v úmyslu prodat. Po počátečním kontaktu zájemce si devětadvacetiletý muž s dvaatřicetiletou ženou si měli nechávat zasílat finanční prostředky v různé výši na svůj bankovní účet jako „zálohu“ před odesláním zboží. To odešlo kupující pouze v jednom případě. Ovšem místo slibovaného mobilního telefonu v hodnotě 15.000 korun nalezla podvedená žena v balíku pouze starý tablet v ceně zhruba 500 korun.
Ta byla také první, která celou věc nahlásila policistům v Hlučíně. Ti na základě tohoto oznámení posléze zjistili dalších jedenáct poškozených napříč republikou. Jelikož se jednalo o menší jednotlivé částky, podvedení se sami na polici neobrátili. Celková způsobená škoda přesáhla 30 tisíc korun. Celou věc si poté převzali opavští kriminalisté, kteří ženě i muži sdělili obvinění ze spáchání podvodu, za který jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
Opakovaně apelujeme na veřejnost, aby byla obezřetná. Než zaplatíte za nabízené zboží přes internet, byť jen zálohu, přesvědčte se, zda má prodávající kladné recenze. Také profily na inzertních serverech bez delší historie mohou být podezřelé. Další varovný faktor může být příliš nízká cena nabízeného zboží.
por. Jan Segsulka, DiS.
14. ledna 2026
oddělení tisku