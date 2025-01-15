Policie České republiky  

Jihočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvodné investice

Poškozený přišel o 300 tisíc korun 

Suchdolští policisté včerejšího dne přijali oznámení o dalším případu podvodu. Opět se jednalo o takzvané výhodné investice, které však ve skutečnosti slouží pouze k vylákání peněz od obětí.

Poškozený muž byl podvodníky osloven již v polovině října. Na základě jejich instrukcí postupně zasílal různé finanční částky na dva bankovní účty, o nichž se domníval, že slouží k investování. Celkově přišel o téměř 300 tisíc korun. Podezření, že by se mohlo jednat o podvod, pojal až ve chvíli, kdy chtěl v investování pokračovat. V tomto případě však zasáhla banka, která transakci vyhodnotila jako rizikovou a pozastavila ji. Teprve poté si muž uvědomil, že se stal obětí podvodného jednání a obrátil se na policii.

Policie se případem dále zabývá a znovu apeluje na veřejnost. Nenechte se zlákat sliby rychlého zisku. Prověřujte investiční nabídky. Vždy se raději obraťte na renomovanou společnost. 

nprap. Věra Mžiková

15. ledna 2025

