Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Podvodná žádost o půjčku
Než někomu pošlete peníze, zavolejte mu a jeho prosbu si ověřte.
O 25 000 korun přišla žena ze zahraničí když ji v půlce března kontaktoval přes WhatsApp neznámý pachatel, který se vydával za kamaráda, a požádal ji o půjčku. Poškozená peníze zaslala na účet, který ji napsal a až později zjistila, že se jednalo o podvod. Případ šetří policisté z obvodního oddělení České Budějovice - město.
Nezasílejte nikam své peníze. Především když vás o ně požádá někdo přes sociální sítě, zprávu. Nikdy nevíte, kdo sedí za displejem mobilního telefonu či obrazovkou počítače. Vždy na kontakt, který vás o něco žádá, zavolejte a vše si ověřte.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.tisk.gov.cz
31. března 2026