Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvodná žádost o půjčku

Než někomu pošlete peníze, zavolejte mu a jeho prosbu si ověřte. 

O 25 000 korun přišla žena ze zahraničí když ji v půlce března kontaktoval přes WhatsApp neznámý pachatel, který se vydával za kamaráda, a požádal ji o půjčku. Poškozená peníze zaslala na účet, který ji napsal a až později zjistila, že se jednalo o podvod. Případ šetří policisté z obvodního oddělení České Budějovice - město.

Nezasílejte nikam své peníze. Především když vás o ně požádá někdo přes sociální sítě, zprávu. Nikdy nevíte, kdo sedí za displejem mobilního telefonu či obrazovkou počítače. Vždy na kontakt, který vás o něco žádá, zavolejte a vše si ověřte.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.tisk.gov.cz
31. března 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 