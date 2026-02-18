Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Podvodná investice připravila muže o peníze
Přišel o více než 162 tisíc korun
Dne 14. února 2026 zareagoval poškozený na internetovou reklamu nabízející výhodné investování. Podle pokynů uvedených v reklamě zaslal vstupní investici ve výši 6.000 korun. Následně jej kontaktovaly neznámé osoby, které se vydávaly za investiční poradce. Podvodníci postupně z poškozeného vylákali citlivé osobní údaje i údaje k platební kartě. Na jejich pokyn si také do mobilního telefonu nainstaloval aplikaci pro vzdálený přístup. Současně navýšil limity pro platby platební kartou. Dne 16. února 2026 zjistil, žena jeho bankovním účtu zůstala pouze nepatrná částka a že z účtu odešlo několik neoprávněných plateb. Celková způsobená škoda přesáhla 162 tisíc korun.
Jak se před podobným podvodem chránit?
- Nikdy neposílejte fotografie svých dokladů totožnosti ani platební karty neznámým osobám.
- Neinstalujte do svého zařízení aplikace pro vzdálený přístup.
- Nenavyšujte limity plateb ani neprovádějte finanční operace na žádost údajného investičního poradce.
- Buďte obezřetní vůči reklamám slibujícím rychlé zhodnocení investic.
Policie opakovaně varuje veřejnost před podvodnými investičními nabídkami šířenými prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Pachatelé často vystupují profesionálně a důvěryhodně, jejich cílem je však získat přístup k finančním prostředkům obětí.
nprap. Věra Mžiková
18. února 2026