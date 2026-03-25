Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Podvodná anketa
Domažličtí policisté upozorňují na další způsob kybernetického podvodu páchaného prostřednictvím jedné z nejvíce používaných multiplatformních aplikací určených pro zasílání zpráv a volání přes internet.
Podvodníci, údajně vystupující jako známý kontakt uložený v telefonu, což může vzbudit dojem, že se jedná o důvěryhodný a bezpečný zdroj, zašlou zprávu s výzvou k hlasování v anketě ve sportovní, taneční či jiné soutěži. Součástí těchto zpráv je odkaz, kdy po jeho otevření může dojít ke zneužití přístupových údajů a napadení komunikačního účtu dané sociální sítě. Následně pak podvodníci rozešlou uloženým kontaktům zprávy s žádostí o půjčku, s konkrétním číslem „podvodného“ bankovního účtu a přesně stanovené finanční částky. Toto vede k vylákání peněz od uložených kontaktů, které zpravidla tvoří rodinní příslušníci a blízké osoby. Pachatelé tím cílí a spoléhají právě rodinu, přátele a známé, kteří jsou v domnění, že peníze zasílají vám.
Oznámení o podobném případu přijali domažličtí kriminalisté na začátku tohoto týdne.
Oznamovatelce přišla před několika dny prostřednictvím jedné ze sociálních sítí zpráva doručená od jejího známého, v telefonu uloženého kontaktu, kdy obsahem zprávy byl odkaz s anketou a návodem, jak má hlasovat. Výhrou mělo být stipendium na sportovní aktivitu – gymnastiku pro konkrétní, taktéž ve zprávě zmíněnou osobu. Oznamovatelka v domnění, že pomáhá svému známému, hlasovala a učinila vše podle uvedených instrukcí. O pár dní později zjistila, že z jejího účtu dané sociální sítě jí bez jejího vědomí odcházejí zprávy jejím kontaktům s žádostí o zaslání finanční hotovosti s uvedením konkrétního čísla bankovního účtu s tím, že je další den vrátí.
Na tuto zprávu zareagovala jedna z blízkých příbuzných oznamovatelky, která po nabytí dojmu, že jí zprávu zaslala přímo sama oznamovatelka, poslala ze svého bankovního účtu na účet uvedený v předmětné zprávě částku ve výši téměř 50 tisíc korun.
Domažličtí kriminalisté tak ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Celý případ nyní prověřují policisté z oddělení hospodářské kriminality územního odboru Domažlice.
Avšak nejedná se o ojedinělý případ.
Proto apelujeme na rozvážnost, důslednost při ověřování informací a uvádíme několik pravidel, jak se před tímto chránit:
Dbejte na zabezpečení vašeho telefonu!
Aktivujte si dvoufázové ověření vašich účtů!
Pokud obdržíte zprávu, která se jeví, že vám ji zaslal váš známý, neklikejte na přiložené odkazy (zprvu danému kontaktu zavolejte, informace ve zprávě si ověřte). Účet vašeho známého může být napadený!
Pokud obdržíte zprávu s žádostí o půjčku – zaslání peněz byť i pro vaši blízkou, známou osobu, s daným kontaktem se spojte osobně či prostřednictvím telefonického hovoru a informaci si ověřte!
Neodpovídejte a neověřujte si informace s daným kontaktem (žadatelem) zpět ve stejné komunikaci prostřednictvím sociální sítě, zpravidla se jedná o již napadený účet a podvodníci na vaše dotazy umí věrohodně a rychle reagovat!
Řiďte se pravidlem „důvěřuj, ale ověřuj!“
Buďte opatrní!
por. Bc. Barbora Šmaterová, DiS.
25. března 2026