Podvodem si vydělal miliony

PROSTĚJOV - Ve vazbě čeká na rozhodnutí soudu.

Na konci dubna sdělili prostějovští kriminalisté obvinění z trestného činu podvod 23letému muži z Olomoucka, který vylákal od 16 poškozených značné finanční prostředky pod záminkou jejich zhodnocení.

Dvakrát v minulosti soudně trestaný mladý muž se rozhodl vydělat na cizí účet nemalé peníze. Vystupoval jako zástupce investiční společnosti a nabízel lidem možnost zvýšení hodnoty jejich úspor a lákal je na výhodné investování s vysokým úrokem.

Počátek jeho „obchodování“ je spojeno s koncem roku 2023, kdy se zkontaktoval s ženou v seniorském věku a namluvil jí, že je v tíživé životní situaci a zda by ho finančně na nějakou dobu nepodpořila a nepůjčila mu peníze. Hrál na její city, kdy uváděl, že nemá peníze na dárky pro své děti a že má ženu z Ukrajiny. Poškozenou jeho falešná slova dojala a soucítila s ním a tak mu poslala na účet 5 000 Kč. Na jaře loňského roku ho telefonicky zkontaktovala a doptávala se, kdy jí půjčené peníze vrátí. Vymluvil se, že peníze nemá, ale může zajistit výhodné investování jejich naspořených financí a z výnosu by se jí poté vrátil jeho dluh, který vůči ni má. Žena na nabídku kývla a během července a srpna mu postupně odeslala 231 500 Kč, aby je zhodnotil. Muž byl natolik přesvědčivý, že se s ním poškozená osobně sešla ve městě v Jižních Čechách, kde jí předal diamant, za který mu zaplatila 100 000 Kč a dostala do rukou i podepsanou smlouvu o platbě. Po nějaké době ženu opět telefonicky kontaktoval a nabídl jí, že diamant může s výhodným ziskem prodat. Poškozená se nechala nalákat do další přichystané pasti a diamant mu poštou poslala na adresu, kterou jí sdělil. Finanční prostředky, které od ní vylákal, nikdy neinvestoval a použil je pro svoji osobní potřebu.

S další poškozenou se znal z minulosti, kdy jako kolegové pracovali pro jednu investiční společnost. V březnu loňského roku jí zavolal pod falešným jménem, a řekl jí, že se zná s jejím bývalým kolegou a nabídl jí možnost investovat peníze se ziskem do konkrétní investiční společnosti. Žena jeho léčku neprohlédla a postupně odeslala 60 000 Kč na čísla účtů, které jí předem sdělil. Také z ní vylákal pod záminkou zhodnocení zlatou unci s příslibem, že peníze, konkrétně 50 000 Kč, které za ni utrží, pošle jejím jménem do společnosti, do které již investovala. Také jí nabídl, aby pro tuto společnost pracovala jako manažerka, kdy hlavní náplní mělo být shánění klientů. K práci měla mít k dispozici služební vozidlo, kancelář a také plat, které ale nikdy nedostala. Vzhledem k tomu, že tato žena již v minulosti pracovala s obviněným, jak je uvedeno výše, měla kontakty na osoby, se kterými již dříve spolupracovala a nabízela jim možnosti investování. Několik investujících klientů se jí pro obviněného podařilo získat. Ti protože s ní měli v předchozí době dobré zkušenosti, neměli zřejmě žádné pochyby svěřit jí do rukou své finanční prostředky. Bohužel až později zjistila, že naletěla podvodníkovi a stejně jako ona i její klienti o peníze přišli.

Zájemce o investování tedy získával díky kontaktům, které měl již z minulosti a taky prostřednictvím poškozené.

Další poškození se nechali nalákat na výhodné investování do kryptoměn, zlata, veteránů a různých firem s rozdílně vysokým ziskem, který se pohyboval v rozmezí od 10 až do 160 %. Jednomu z poškozených dokonce slíbil investici do veteránů na deset dní, která mu měla vynést zisk 200 %. Poškozeným vysvětloval jak obchody a investice tímto způsobem probíhají a tak z nich dokázal peníze vymámit. Někteří z nich chtěli po určité době zisk vyplatit, ale zástupce společnosti se stal najednou nedostupný a nebylo možné s ním navázat jakýkoli kontakt. Pár jedinců přišlo o desetitisíce, ale další o statisíce.

Posledním poškozeným ve škále oklamaných osob byl senior, kterého koncem ledna letošního roku telefonicky kontaktoval pod záminkou, že v minulosti u nich investoval do firmy a nyní byly jeho peníze zhodnoceny a nechce, aby o ně přišel, proto mu nabídl pomoc jak peníze získat. Podmínkou ale bylo uhrazení právních poplatků, které nebyly zrovna malé. Poškozený postupně požadované peníze posílal a když měl svůj účet vyčerpaný, požádal o finanční pomoc své dva kamarády, kteří mu půjčili 62 000 Kč. Poslední platbu zaslal v únoru letošního roku. Peněz se ale nikdy nedočkal a za právní poplatky zaplatil celkem 212 000 Kč.

Za přibližně rok a tři měsíce připravil obviněný 16 osob, z různých částí republiky, o částku téměř 3 500 000 Kč. Podvodem získané peníze nikdy a nikde neinvestoval, ale použil je výhradně pro svoji osobní potřebu. Utratil je především za půjčování drahých vozidel z autopůjčovny, v online kasinech a taky dost peněz prosázel.

Na základě souhlasu státního zástupce byl koncem dubna, v té době ještě podezřelý muž, zadržen v Ústí nad Orlicí. Následně byl eskortován do Prostějova, kde s ním proběhly potřebné procesní úkony a bylo mu sděleno obvinění z výše uvedeného trestného činu. Následně byl z naší strany vydán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl akceptován jak státním zástupcem, tak i soudcem a obviněný byl poslední dubnový den eskortován a předán do olomoucké vazební věznice. Vzhledem k výši způsobené škody hrozí mladému podvodníkovi až osmiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miluše Zajícová

3. června 2025

