Podvod za více než 4 miliardy Kč – trestní věc MAMUT
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování v těchto dnech zahájili trestní stíhání organizované skupiny 3 fyzických osob pro trestný čin podvodu.
Obviněné osoby v čele jimi ovládaných firem měly podle našich závěrů v letech 2018–2023 za použití klamavého jednání vylákat od třech poškozených významných dodavatelů na trhu (zahrnujících i jednoho mobilního operátora) více než 400 tisíc kusů spotřební elektroniky zejména amerického výrobce Apple Inc. (především mobilních telefonů a dále sluchátek, hodinek, tabletů a notebooků), které se nám podařilo identifikovat.
Obvinění měli tyto poškozené dodavatele uvést v omyl trikem, že odebraná elektronika bude jako benefit určena zaměstnancům „skupiny“ ovládané jinou obchodní korporací. Podle našich závěrů však předmětné zboží do „skupiny“ této obchodní korporace nedodali, a naopak jej prodali pod cenou, za kterou jej odebírali, dalším subjektům, přičemž své závazky již poškozeným dodavatelům neuhradili.
Tímto jednáním měla organizovaná skupina obviněných osob způsobit třem poškozeným dodavatelům škodu velkého rozsahu přesahující 4,1 miliardy Kč.
V rámci trestního řízení došlo k zajištění majetku v hodnotě cca 82 milionů Kč.
Trestní stíhání osob probíhá na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným tresty odnětí svobody až na 10 let. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
5. února 2026