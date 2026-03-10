Podvod za více než 1 miliardu Kč
Kriminalisté sekce finanční kriminality Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech předali Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze s návrhem na podání obžaloby spisový materiál týkající se trestné činnosti osob fakticky ovládajících skupinu společností patřících do skupiny CRYFIN.
Policisté ve vyšetřování vysoce sofistikované trestné činnosti v oblasti virtuálních měn zahájili trestní stíhání 3 fyzických osob pro zvlášť závažný zločin podvodu dle § 209 trestního zákoníku a zločin neoprávněného podnikání dle § 251 trestního zákoníku, které měly být obviněnými spáchány jako pokračující trestné činy ve spolupachatelství. Zjištěná škoda způsobená fyzickým i právnickým osobám podle našich závěrů dosáhla částky nejméně 1.137.446.246 Kč a počet poškozených dosáhl čísla 584.
Trestné činnosti se obvinění měli dopustit od roku 2018 do roku 2022 tím, že od svých klientů (investorů) přijímali peněžní prostředky pod příslibem nákupu, prodeje a správy virtuálních měn (Bitcoin, Ethereum, Dodgecoin), kdy však část peněžních prostředků měla být obviněnými užita pro svou vlastní potřebu, část k úhradám provozních nákladů jednotlivých společností patřících do skupiny CRYFIN, dále k vyplácení provizí za zprostředkování a tipování nových klientů třetím subjektům a k vyplácení pouze vybraným investorům na principu tzv. Ponziho schématu. Neopomenutelným je rovněž fakt, že značnou část přijatých peněžních prostředků měli tzv. spálit neodborným tradováním na kryptoburzách, přestože před investory vystupovali jako odborníci. Popsané jednání mělo být obviněnými činěno i přesto, že k němu neměli potřebné povolení České národní banky.
V průběhu vyšetřování policisté zajistili řadu důkazů, a to při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor a pozemků, z provedených znaleckých zkoumání, zkoumání elektronických stop a finančních toků, na základě spolupráce s fyzickými a právnickými osobami a podstatnými důkazy byly i informace zjištěné z kryptoburz provozovaných zahraničními subjekty. Rovněž byly zajištěny výnosy z trestné činnosti ve výši přesahující 20 milionů Kč, a to především formou zajištění finančních prostředků na bankovních účtech, nemovitých věcí a virtuálních měn. Kriminalistům se dále ve velmi krátké době v řádu dní podařilo zajistit další virtuální měny dosahující v přepočtu částky téměř 260 milionů Kč. Policistům přitom byla dotčenými osobami existence těchto měn účelově zamlčena a pouze okamžitým zásahem bylo zabráněno jejich vydražení v dražbách, které měly proběhnout v řádu několika málo dní.
Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným osobám tresty odnětí svobody až na 10 let. Trestní stíhání všech osob probíhá na svobodě.
Kriminalisté NCOZ opakovaně doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi svých finančních prostředků, zejména v oblasti virtuálních měn, která je stále obtížně monitorovatelná a veřejnosti ne příliš známá.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
10. března 2026