Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Podvod se vstupenkami
Nabízel vstupenky, které neměl.
V pondělí 29. září zahájil vyšetřovatel z oddělení hospodářské kriminality trestní stíhání mladého muže z Písku, který měl podvádět při prodeji vstupenek na koncerty.
Mladík měl od loňského léta opakovaně přes inzertní portál Bazos.cz nabízet vstupenky na koncerty, které ale byly neplatné nebo úmyslně padělané. Měl podvést osmnáct kupujících, kteří se těšili na koncerty do Fóra Karlín i O2 Arény. Vyinkasoval bezmála 100 000 korun.
Kriminalisté případ dále vyšetřují.
por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová
30. září 2025