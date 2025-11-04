Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Podvod s fotovoltaikou
Škoda za téměř 3 miliony.
Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Hradci Králové, se zabývali případem týkajícím se činnosti společnosti, která v období od konce roku 2022 do začátku roku 2024 nabízela realizaci fotovoltaických elektráren (FVE) na rodinných domech. Společnost opakovaně uzavírala smlouvy na dodávku fotovoltaických elektráren (FVE) na rodinné domy, přestože si byla vědoma, že společnost nemá dostatečné odborné ani finanční kapacity k jejich realizaci.
Podle dosavadních zjištění byly od zákazníků vybírány zálohy v řádech desítek až stovek tisíc korun, včetně prostředků z dotačního programu Nová zelená úsporám light, určeného pro nízkopříjmové domácnosti. Část těchto prostředků byla využita na reklamu, účast na veletrzích, úhradu půjček a mezd. Některé zakázky byly zrealizovány, kdy další byly dokončeny pouze částečně a jiné vůbec. Společnost rovněž nehradila své závazky vůči subdodavatelům, čímž vznikla další škoda, kdy tyto společnosti se přihlásily do vyhlášeného insolvenčního řízení.
Navzdory opakovaným urgencím ze strany zákazníků nedošlo k realizaci projektů ani k vrácení uhrazených záloh. Po převodu společnosti na nové jednatele došlo ze strany obviněného k dalším neoprávněným výběrům z firemního účtu společnosti, čímž vznikla další škoda. Vyšetřování ukázalo, že převody společnosti byly účelové a měly zakrýt skutečný stav firmy.
Celková škoda způsobená poškozeným přesahuje 2,8 milionu korun. Obviněný, 70letý muž, se tohoto jednání dopustil i přesto, že byl v minulosti pravomocně odsouzen za podvod a v době spáchání nového skutku se nacházel v podmínce.
Výsledek trestního řízení:
Na základě shromážděných důkazů a výpovědí poškozených byla mezi obviněným a státním zástupcem uzavřena dohoda o vině a trestu. Obviněný se k trestné činnosti doznal a přijal odpovědnost za způsobenou škodu. Ve věci byly policejním orgánem při domovních prohlídkách zajištěny finanční prostředky a část drobného majetku převážně elektroniky – notebooky, tablety a mobilní telefony, kdy tyto věci byly zajištěny jako náhradní hodnota. V dohodě o vině a trestu byl, tak navržen mimo jiné trest propadnutí náhradní hodnoty. Dohoda byla schválena soudem a trestní řízení bylo tímto způsobem pravomocně ukončeno.
Policie nepřistoupila k trestnímu stíhání právnické osoby, neboť společnost nemá žádný majetek, zaměstnance, je v insolvenci a její aktuální jednatel tzv. bílý kůň neměl o jejím fungování žádné povědomí.
por. Bc. Martina Jandová
4.11.2025