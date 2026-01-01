Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Podvod s falešnou investicí připravil seniorku z Děčínska o více než půl milionu
Policisté dopadli kurýra.
Děčínští kriminalisté se zabývají případem podvodného investování na internetu, při kterém přišla seniorka z Děčínska o více než půl milionu korun. V souvislosti s případem se jim podařilo zadržet a obvinit muže, který měl převzít část finanční hotovosti od poškozené.
Šestasedmdesátiletá žena na internetu klikla na odkaz týkající se investování a vyplnila své kontaktní údaje. Krátce poté ji telefonicky kontaktoval muž vystupující jako investiční poradce a podle jeho pokynů odeslala první investici ve výši 10 tisíc korun.
Následně ji kontaktoval další muž, který se představil jako její přidělený bankéř, a sdělil jí, že její investice byla velmi úspěšná a na účtu má nyní částku přesahující 50 tisíc amerických dolarů. Aby mohla údajné peníze vybrat, měla podle jeho pokynů uhradit poplatek. Po domluvě s údajným bankéřem proto vybrala 250 tisíc korun ze svého účtu, zabalila je do balíčku a předala kurýrovi, který jí při převzetí sdělil předem domluvené heslo. Později stejným způsobem předala další balíček s hotovostí ve stejné výši. Následně byla vyzvána k zaplacení další částky za údajnou daň z příjmu. V té chvíli už další peníze neodeslala a obrátila se na policii. Celkem tak přišla o více než 510 tisíc korun.
Kriminalistům se podařilo ztotožnit a následně zadržet muže, který měl od poškozené převzít část hotovosti. Policejní komisař zahájil trestní stíhání pětadvacetiletého muže, kterého obvinil z přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Podle zjištění kriminalistů měl obviněný v první polovině letošního března převzít od seniorky balíček s hotovostí ve výši 250 tisíc korun, přičemž při předání použil předem domluvené heslo.
Kriminalisté se případem nadále zabývají a prověřují také zapojení dalších osob do podvodného jednání.
Policisté v této souvislosti znovu upozorňují veřejnost na časté podvodné praktiky spojené s investováním na internetu:
- Buďte obezřetní při klikání na reklamní odkazy na investování, zejména pokud slibují rychlé a vysoké zisky.
- Nikdy neposílejte peníze neznámým osobám ani společnostem, které vás kontaktují telefonicky nebo e-mailem.
- Seriózní investiční společnosti po klientech nepožadují zasílání hotovosti kurýrem ani v balíčcích.
- Nenechte se tlačit do rychlého rozhodování nebo opakovaných plateb různých poplatků.
- Neověřeným osobám neposkytujte své osobní ani bankovní údaje.
- V případě podezření okamžitě kontaktujte svou banku a Policii České republiky.
Zároveň doporučujeme, aby lidé podobné investiční nabídky vždy důkladně prověřili a v případě pochybností se poradili s rodinou či odborníky.
Děčín 17. března 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje