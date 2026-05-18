Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Podvod s fakturou za zájezd do zahraničí
Kriminalisté varují před podvody s fakturami a změněnými bankovními účty.
Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Litoměřicích se v uplynulých dnech zabývali případem podvodu, při kterém měla poškozená organizace přijít o více než 452 tisíc korun určených na úhradu zahraničního zájezdu.
Neznámý pachatel si dosud nezjištěným způsobem měl zpřístupnit e-mail odeslaný z adresy cestovní kanceláře. Součástí této zprávy měla být faktura vystavená na částku 452 tisíc korun za budoucí zájezd do zahraničí. Neznámý pachatel měl následně na faktuře pozměnit číslo bankovního účtu a upravený e-mail doručit do e-mailové schránky poškozené organizace tak, aby vše působilo jako standardní komunikace ze strany cestovní kanceláře.
Na základě takto doručené faktury měla být z bankovního účtu poškozené organizace odeslána částka přes 452 tisíc korun na účet, který měl ovládat neznámý pachatel.
Na podezřelou transakci měl následně upozornit pracovník banky, který poškozenou organizaci telefonicky kontaktoval s tím, že platba zřejmě směřovala na rizikový účet. Po následném ověření správnosti bankovního spojení cestovní kanceláře účetní poškozené organizace měla zjistit, že na faktuře mělo dojít k neoprávněné změně čísla účtu.
Tímto jednáním měla vzniknout poškozené organizaci škoda 452 tisíc korun.
Litoměřičtí kriminalisté v souvislosti s případem zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod. V případě objasnění skutku hrozí dosud neznámému pachateli trest odnětí svobody až na pět let.
V souvislosti s případem kriminalisté upozorňují na rostoucí počet podvodů, při kterých neznámý pachatelé manipulují s fakturami a mění čísla bankovních účtů. Firmám i organizacím doporučují před odesláním vyšších plateb vždy důsledně kontrolovat správnost bankovního spojení, zejména pokud dojde ke změně účtu oproti předchozí komunikaci. Vhodné je také ověřit změnu telefonicky přímo u obchodního partnera prostřednictvím známého kontaktu, nikoliv přes údaje uvedené v podezřelém e-mailu.
18. 05. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje