Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Podvod při prodeji garáže
Muže nezarazila ani podezřele nízká cena.
Obětí podvodníka se stal muž z Písecka, který si chtěl počátkem ledna koupit garáž v Praze. Reagoval na inzerát na jednom bazarovém portále, kde k prodeji nabízela garáž na Žižkově jemu neznámá žena za částku 60 000 korun. Muže nezarazila ani podezřele nízká cena a na inzerát odpověděl. S prodejkyní komunikoval nejprve prostřednictvím SMS zpráv, posléze prostřednictvím WhatsApp komunikace. Dohodli se na zaslání zálohy ve výši 5 000 korun převodem na účet prodejkyně. Poté, co peníze obdržela, sdělila muži, že je v tíživé životní situaci a že mu nabízenou garáž ponechá za částku 55 000 korun, když jí odešle ještě platbu ve výši 25 000 korun opět převodem na účet. Muž ženě uvěřil i tuto historku a poslal jí tak dohromady 31 000 korun. Prodávající s ním poté přestala komuniíkovat, a tak se obrátil na policisty. Písečtí policisté tento případ prověřují jako podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Pachatelce v případě jejího dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
25. ledna 2026