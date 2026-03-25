Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Podvod při nákupu dálničních známek
Buďte obezřetní!
Upozorňujeme na možné podvody při nákupu dálničních známek online. Královédvorští policisté v uplynulých dnech přijali takové oznámení, když si poškozená na webových stránkách edalnice.info chtěla koupit 10 denní dálniční známku na své vozidlo za částku 290 korun. Žena potvrdila předmětný odkaz, který jí přesměroval na zadání platby prostřednictvím platební karty, ve kterém vyplnila veškeré údaje a poté co si platbu ve svém internetovém bankovnictví zkontrolovala, zjistila, že přišla o částku přesahující 12 tisíc korun.
Policie ČR apeluje na občany, aby nakupovali na předem vyzkoušených odkazech. Podvodníci často využívají nepozornosti kupujících tím, že mění domény internetových stránek a kopírují vzhled stránek prodejců.
por. Pižlová Šárka, DiS.
25.3.2026, 9:40