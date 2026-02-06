Policie České republiky  

Jihočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvod při koupi palivového dřeva

Poškozený přišel o 15 tisíc korun 

Policisté z Jindřichova Hradce šetří podvod, ke kterému došlo při nákupu palivového dřeva. Neznámý pachatel telefonicky kontaktoval poškozeného s nabídkou služeb a prací v domě. Poškozený tuto nabídku odmítl s tím, že žádné služby nepotřebuje. Krátce nato jej telefonicky oslovil další muž, který mu nabídl prodej palivového dřeva. Vzhledem k tomu, že poškozený již v minulosti palivové dřevo tímto způsobem zakoupil, nepřišla mu nabídka podezřelá. Cena byla stanovena na 15 tisíc korun. Poškozený trval na zaplacení hotově při dovozu, avšak byl prodejcem přesvědčen k zaslání zálohy ve výši 7.500 korun, kterou odeslal na uvedený účet. Následně jej prodejce kontaktoval s tvrzením, že došlo k chybě, a vyzval jej k opětovnému zaslání částky s tím, že původní peníze mu budou vráceny. Poté začaly ze strany prodejce opakované výmluvy a další telefonické hovory s různými nepravdivými a nesmyslnými vysvětleními. Palivové dřevo poškozenému dodáno nebylo a zaslané peníze mu nebyly vráceny.

Policie případ prověřuje jako podezření ze spáchání trestného činu podvodu a upozorňuje veřejnost, aby byla při nákupech prostřednictvím telefonických nabídek obezřetná a nezasílala zálohy neznámým osobám.

nprap. Věra Mžiková

6.2.2026

