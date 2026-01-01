Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Podvod při investování na internetu
Seniorka objevila reklamu na investování a zhodnocení peněz na Facebooku.
Žena v seniorském věku z Táborska se rozhodla, že zkusí investovat. Na Facebooku jí začátkem května letošního roku upoutala reklama na investování a zhodnocení peněz. Po kliknutí na reklamu se jí objevila stránka, na které vyplnila svoje registrační údaje. Na uvedené stránce bylo i číslo účtu, na které měla zaslat registrační poplatek, což také učinila. Následně byla kontaktována přes aplikaci WhatsApp investiční makléřkou, která jí vše vysvětlila a ochotně jí pomáhala s investováním.
Po nějaké době, co se investicím dařilo, byla poškozená opět kontaktována s tím, že bude mít větší výnosy, pokud více zainvestuje. Seniorka se nechala zlákat svým dosavadním úspěchem, vzala si půjčku a během měsíce června předala ve třech platbách více než 1 milion korun kurýrovi. Poté komunikace ustala a poškozená pojala podezření, že se stala obětí podvodu, proto vše oznámila policii.
Policisté připomínají:
- Nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, které na sociálních sítích doporučují známé osobnosti.
- Nevěřte novinovým článkům, které slibují zaručené zisky z investic bez rizika.
- Nikdy nepředávejte hotovost „kurýrovi“ – Jedná se o podvod.
Pokud se stanete obětí podvodu nebo jen pokusu o něj, kontaktujte prosím okamžitě Policii ČR.