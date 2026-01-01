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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvod při investování na internetu

Seniorka objevila reklamu na investování a zhodnocení peněz na Facebooku. 

Žena v seniorském věku z Táborska se rozhodla, že zkusí investovat. Na Facebooku jí začátkem května letošního roku upoutala reklama na investování a zhodnocení peněz.  Po kliknutí na reklamu se jí objevila stránka, na které vyplnila svoje registrační údaje. Na uvedené stránce bylo i číslo účtu, na které měla zaslat registrační poplatek, což také učinila. Následně byla kontaktována přes aplikaci WhatsApp investiční makléřkou, která jí vše vysvětlila a ochotně jí pomáhala s investováním.

Po nějaké době, co se investicím dařilo, byla poškozená opět kontaktována s tím, že bude mít větší výnosy, pokud více zainvestuje.  Seniorka se nechala zlákat svým dosavadním úspěchem, vzala si půjčku a během měsíce června předala ve třech platbách více než 1 milion korun kurýrovi. Poté komunikace ustala a poškozená pojala podezření, že se stala obětí podvodu, proto vše oznámila policii.

Policisté připomínají:

  • Nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, které na sociálních sítích doporučují známé osobnosti.
  • Nevěřte novinovým článkům, které slibují zaručené zisky z investic bez rizika.
  • Nikdy nepředávejte hotovost „kurýrovi“ –  Jedná se o podvod.

Pokud se stanete obětí podvodu nebo jen pokusu o něj, kontaktujte prosím okamžitě Policii ČR.

 KYBER RÁDCE jihočeské policie

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