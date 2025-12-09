Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Podvod překazil zásah vyšší moci
Mladé ženě znemožnilo potvrzení žádosti o úvěr ve výši 800 000 korun selhání mobilního telefonu. K čerpání úvěru ji pod nátlakem vybízeli podvodníci.
V úterý dopoledne kontaktoval mladou ženu z Libereckého kraje neznámý muž a představil se jí jako policista hospodářské kriminálky. Sdělil jí, že na její jméno čerpal jistý podvodník, kterého dokonce jmenoval, úvěr ve výši 600 000 korun. Současně ji ujistil, že jí může pomoci jeho dobrý známý, ředitel pobočky České národní banky a s ním ji také propojil. "Ředitel" s ženou komunikoval přes aplikaci WhatsApp další dvě hodiny a během této doby jí vysvětloval, že se problém se zmíněným úvěrem dá vyřešit tím, že s jeho asistencí uzavře překlenovací úvěr a banka pak vše srovná tak, aby jí žádný nezůstal. Když na to kývla, navigoval ji a rovnou začal tím, aby si vzala úvěr 800 000 korun kvůli úrokům a poplatkům.
Žena byla ve stresu, a proto se nechala vést jeho instrukcemi až do kroku, kterým bylo potvrzení žádosti o úvěr. Před tímto posledním klikem jí ale zamrzl telefon. Z uvedeného důvodu ho musela restartovat, a tím získala trochu času na přemýšlení. Pomohl jí také kamarád, který si na internetu vyhledal články o varování před falešnými bankéři, a tam si přečetl, že bankovní úředníci nekomunikují se svými klienty přes WhatsApp.
Když si svůj mobilní telefon restartovala a údajný ředitel banky ji začal znovu bombardovat přes WhatsApp, už mu hovor nezvedla. V tomto týdnu nás pak o události informovala.
Ne každý má takové štěstí, aby ho před podvodníky zachránil zásah vyšší moci, proto čtěte naše varovné články a poučte se z nich. Užitečná doporučení vydávají také samotné bankovní ústavy.
12. 9. 2025
por. Bc. Ivana Baláková