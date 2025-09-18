Policie České republiky  

Podvod "falešný voják" se znovu přihlásil o slovo

Žena přišla o téměř 200 000 korun. 

Policisté z obvodního oddělení Lipno nad Vltavou prověřují další případ podvodného jednání, při němž se pachatel vydával za amerického vojáka a pod legendou velké lásky se snažil vylákat od oběti finanční prostředky.

Na policisty se tentokrát obrátila jednačtyřicetiletá žena z Českokrumlovska. Na sociální síti se seznámila s mužem, který vystupoval pod jménem Tomáš Alex. Po určité době jí sdělil, že jí zašle balík obsahující jeho čtyři výplaty z mise v Iráku. Podmínkou však bylo uhrazení různých poplatků souvisejících s přepravou zásilky. Žena souhlasila a zaplatila mimo jiné i tak zvaný palivový poplatek za letecké doručení.

Podvodníkovi se nakonec podařilo z poškozené vylákat téměř 200 000 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod a po pachateli intenzivně pátrají. V případě jeho dopadení a prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let nebo peněžitý trest.

por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
18. září 2025

