Podvod

Vydával se za bratra poškozené. 

Žena z Českobudějovicka přišla v uplynulých dnech o 25 000 korun, když ji neznámý pachatel podvedl legendou o bratrovi, který potřebuje finanční pomoc. Ženu kontaktoval přes WhatsApp s tím, že se dostal do problémů a potřebuje rychle zaslat peníze, což žena učinila. Až následně přišla na to, že se jedná o podvod a její bratr ji o žádné peníze nežádal. Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení Trhové Sviny. 

Nevěřte na první dobrou, že ten kdo vás kontaktuje s prosbou o finanční pomoc ji opravdu potřebuje a je to ten za koho se vydává. Vždy ty, kteří vám volají napřímo kontaktujte telefonicky či osobně a vše si ověřte. 

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
5. března 2026

