Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Podvedli minimálně 26 lidí
Nabízeli zboží, které nikdy nedodali.
Kriminalisté podali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby proti obviněné třiadvacetileté ženě a o dva roky staršímu muži, oběma z Plzně, ze spáchání trestného činu podvod spáchanému ve spolupachatelství. Žena má v rejstříku trestů dva záznamy, muž tři a nyní jim v případě odsouzení hrozí další trest odnětí svobody, tentokrát až na dva roky.
Oba recidivisté se provinili tím, že na běžně dostupných internetových obchodech inzerovali pod smyšlenými jmény či přezdívkami různé druhy zboží, zejména herní komponenty, mobilní telefony, stavebnice, oblečení, přičemž požadovali platbu předem. Po obdržení peněz přerušili s kupujícím kontakt. Celkem podvedli 26 lidí a připravili je o 45 tisíc korun.
Kriminalisté v rámci prověřování případu spolupracovali s policisty napříč celou republikou, kde se oba podvodníci dopouštěli obdobné trestné činnosti. Ze stejného trestného činu je obvinili také kolegové v dalších městech. Utržené peníze většinou prohráli v hernách. Oba obvinění k případu odmítli vypovídat.
25. února 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková