Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Podvedl téměř 100 lidí
Policisté v Jičíně obvinili muže z rozsáhlých podvodů.
V uplynulých dnech policisté z oddělení hospodářské kriminality v Jičíně zahájili trestní stíhání 22letého muže, kterého viní z rozsáhlé podvodné činnosti na internetu.
Muži kladou za vinu, že měl v období od začátku roku 2022 do konce roku 2024 pod různými jmény inzerovat na prodejních internetových portálech zboží za zvýhodněné ceny. Nabízel zejména herní konzole, hry do konzolí a chytré hodinky.
S kupujícími komunikoval prostřednictvím chatovacích aplikací z různých telefonních čísel. Požadoval platbu předem nebo zaslání zálohy. Následně pod záminkou finančních problémů v rodině vyžadoval doplacení částky. Po obdržení peněz, které se pohybovaly v řádu stovek až nižších tisíc korun, přestal s kupujícími komunikovat a zboží nezaslal. Získané finanční prostředky použil pro vlastní potřebu.
Tímto způsobem měl podle vyšetřovatelů uvést v omyl téměř 100 osob, přičemž celková škoda přesahuje 100 000 Kč.
Policisté muže obvinili z trestného činu podvodu. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na 5 let nebo peněžitý trest.
7. listopadu 2025
por. Mgr. Martin Stránský