Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Podpis memoranda o sdíleném operačním řízení
Díky sdílenému operačnímu řízení mezi plzeňskými policisty a plzeňskými městskými strážníky bude možné efektivně vysílat hlídky na místa událostí.
Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu sdíleného operačního řízení mezi Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje a Magistrátem města Plzeň jakožto zřizovatelem městské policie dnes na půdě našeho útvaru podepsal krajský policejní ředitel brig. gen. Petr Macháček a plzeňský primátor pan Roman Zarzycký.
Cílem sdíleného operačního řízení je zajistit na místa přijatých oznámení učiněných na tísňové linky, ať se již jedná o volání na linku policie 158 či na tísňovou linku strážníků 156, nejbližší hlídku na území Plzně tak, aby byla zajištěna co nejrychlejší reakce na učiněná oznámení. Významnou úlohu sehrává toto sdílené operační řízení i pro samotné policisty na jednotlivých operačních střediscích obou těchto složek. Zde sloužící policisté a strážníci budou mít v konkrétním čase aktuální přehled o počtu hlídek, jejich umístění a nasazení na území města Plzně, čímž dojde k efektivnější koordinaci sil a prostředků při řešení událostí na území našeho krajského města včetně zefektivnění realizovaných preventivních opatření. Díky sdílenému operačnímu řízení rovněž dojde k eliminaci dílčích úkonu kolegů z obou operačních pracovišť a značně se tak sníží časový interval, který se do současné doby týkal předávání informací o hlídkách a jejich možném nasazení při řešení případů přijatých oznámení.
Jedná se o vůbec první takovýto počin v rámci České republiky. "Pevně věříme, že toto sdílené operační řízení bude přínosem nejenom pro policisty a městské strážníky, ale hlavně, a to především, pro samotnou veřejnost, která se jak na policii, tak na strážníky obrací v Plzni každý den. Podpis tohoto memoranda je prvním krokem ke splnění popsaných cílů, ke kterým nyní realizujeme všechna potřebná technická opatření, ” uvedl krajský ředitel brig. gen. Petr Macháček. Na tísňovou linku 158 přijímáme v Plzni v průměru okolo 90 oznámení za 24 hodin, obdobný počet oznámení je pak učiněn ze strany veřejnosti také na tísňovou linku plzeňských strážníků.
„Nový systém potvrzuje, že spolupráce mezi Policií ČR a městkou policií v našem městě je na té nejvyšší úrovni, a dokonce je označována jako unikátní v rámci České republiky. Jako město neustále přinášíme nové technologie a možnosti, jak hlídat bezpečnost v Plzni a já mám radost, že se tyto novinky osvědčují v praxi. To platí i pro sdílené operační řízení, které výrazně zefektivní fungování a službu policistů a strážníků,“ uvedl závěrem primátor města Plzně Roman Zarzycký
mjr. Mgr. Pavla Burešová
15. dubna 2026