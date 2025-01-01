Policie České republiky  

Podněty k trestnímu řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

Žádám Vás o informaci, kdo všechno Vám zasílá trestní oznámení o spáchání trestného činu zkrácení daně. Pokud evidujete počet zaslaných trestních oznámení od jednotlivých oznamovatelů, prosím i o sdělení tohoto údaje.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a níže poskytla počty podnětů k trestnímu řízení u § 240 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku – zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, které jsou v letech 2016 – 2025 registrovány od jednotlivých kategorií podatelů.


2016


2017


2018


2019


2020


2021


2022


2023


2024


2025

operativní orgán PČR

8

11

25

6

11

14

6

7

3

2

Generální inspekce bezpečnostních sborů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

ostatní služby policie

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

státní zastupitelství

3

0

2

0

1

0

1

0

1

1

soudy

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

organizace a jiné právnické osoby

16

4

9

2

5

1

5

10

1

18

Interpol - platná od 2019

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

kontrolní orgány

0

4

2

1

0

0

0

0

0

0

finanční orgány

96

69

173

114

128

59

89

88

86

88

celní orgány

5

1

2

6

1

1

1

0

0

4

jiné orgány státní správy

6

15

4

5

1

0

0

1

0

0

oznámení občany

2

3

2

8

6

0

4

1

3

2

anonymní oznamovatel - platná od 2021

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

jiný podnět

3

3

1

2

3

0

0

0

0

0

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 31. 12. 2025

