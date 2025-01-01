Podněty k trestnímu řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
„Žádám Vás o informaci, kdo všechno Vám zasílá trestní oznámení o spáchání trestného činu zkrácení daně. Pokud evidujete počet zaslaných trestních oznámení od jednotlivých oznamovatelů, prosím i o sdělení tohoto údaje.“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a níže poskytla počty podnětů k trestnímu řízení u § 240 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku – zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, které jsou v letech 2016 – 2025 registrovány od jednotlivých kategorií podatelů.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
operativní orgán PČR
|
8
|
11
|
25
|
6
|
11
|
14
|
6
|
7
|
3
|
2
|
Generální inspekce bezpečnostních sborů
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
ostatní služby policie
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
státní zastupitelství
|
3
|
0
|
2
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
soudy
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
organizace a jiné právnické osoby
|
16
|
4
|
9
|
2
|
5
|
1
|
5
|
10
|
1
|
18
|
Interpol - platná od 2019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
kontrolní orgány
|
0
|
4
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
finanční orgány
|
96
|
69
|
173
|
114
|
128
|
59
|
89
|
88
|
86
|
88
|
celní orgány
|
5
|
1
|
2
|
6
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4
|
jiné orgány státní správy
|
6
|
15
|
4
|
5
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
oznámení občany
|
2
|
3
|
2
|
8
|
6
|
0
|
4
|
1
|
3
|
2
|
anonymní oznamovatel - platná od 2021
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
jiný podnět
|
3
|
3
|
1
|
2
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 31. 12. 2025