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Podmínky výkonu znalecké činnosti

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o poskytnutí:

"a) sdělení cenových, věcných, organizačních a jiných podmínek, za kterých mohou vybavení Kriminalistického ústavu k výkonu znalecké činnosti využít znalci, kteří svoji znaleckou činnost vykonávají jako podnikající fyzické osoby, nikoli tedy jako příslušníci bezpečnostního sboru v rámci Kriminalistického ústavu jako znaleckého ústavu;

b) přehledu smluv, dohod, objednávek, faktur, jiných dokumentů a plateb za užití vybavení Kriminalistického ústavu k výkonu znalecké činnosti znalců, kteří svoji znaleckou činnost vykonávají jako podnikající fyzické osoby, nikoli tedy jako příslušníci bezpečnostního sboru v rámci Kriminalistického ústavu jako znaleckého ústavu, za období od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2026."

K žádosti Policie České republiky sdělila:

Ad a) Předchozí zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, účinný do 31. 12. 2020, upravoval v § 14 odst. 1 oprávnění znalce používat přístrojů, jiných zařízení a materiálů organizace, u níž pracuje, ve výjimečných případech i jiné organizace. Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ve znění pozdějších předpisů, účinný od 1. 1. 2021 už tuto možnost výslovně neupravuje, v § 5 odst. 1 písm. c) ukládá podmínku pro výkon znalecké činnosti v tom, že znalcem může být fyzická osoba, která má odpovídající materiálně technické zázemí a přístrojové vybavení, které dává záruku řádného výkonu znalecké činnosti.

Kriminalistický ústav nemá stanoveny žádné cenové, věcné, organizační a jiné podmínky, za kterých mohou vybavení Kriminalistického ústavu k výkonu znalecké činnosti využít znalci, kteří svoji znaleckou činnost vykonávají jako podnikající fyzické osoby, nikoliv tedy jako příslušníci bezpečnostního sboru v rámci Kriminalistického ústavu. 

Kriminalistický ústav nedisponuje žádným písemným dokumentem, který by vyhovoval podmínkám žádosti, a proto jej nemohl poskytnout.

Ad b) Kriminalistický ústav nedisponuje žádným písemným dokumentem, který by vyhovoval podmínkám žádosti, a proto jej nemohl poskytnout.

pplk. Mgr. Václav Kutík, 3. 7. 2026

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