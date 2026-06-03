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Podezřelý z vraždy v Německu zadržen

Uplynulou neděli jsme zadrželi na dálnici D1 cizího státního příslušníka podezřelého ze spáchání vraždy v Německu. Zadržený muž nyní čeká ve vazbě na předání německým orgánům. 

Vypátrání a zadržení podezřelého bylo výsledkem rychlé a efektivní mezinárodní policejní spolupráce. Na úspěšné akci se podíleli středočeští policisté ve spolupráci s německými kolegy prostřednictvím společného centra policejní a celní spolupráce a Ředitelstvím pro mezinárodní policejní spolupráci. Klíčovou roli sehrálo využití Schengenského informačního systému (SIS) a spolupráce národních centrál SIRENE, které zajišťují výměnu informací k osobám a věcem evidovaným v systému SIS.
Případ není ojedinělý. Jen za prvních pět měsíců letošního roku česká policie na základě záznamů v Schengenském informačním systému vypátrala více než 150 hledaných osob, nalezla 15 pohřešovaných dětí, zajistila 70 odcizených vozidel a odhalila více než 300 nežádoucích cizinců.
Česká centrála SIRENE při Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci během stejného období řešila více než 3 000 zásahů souvisejících s osobami a věcmi evidovanými v systému SIS. Necelá třetina těchto případů se týkala požadavků přicházejících z Německa.
Tento případ znovu potvrzuje význam mezinárodní policejní spolupráce a efektivního využívání společných evropských nástrojů při pátrání po nebezpečných pachatelích trestné činnosti.
 
Odkaz na článek německých sdělovacích prostředků

 
kpt. Jakub Vinčálek
tiskový mluvčí PP ČR
3. června 2026

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