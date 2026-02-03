Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Podezřelý z vraždy se ukrýval na ubytovně
Policisté vypátrali třiatřicetiletého cizince, na kterého byl vydaný mezinárodní zatýkací rozkaz.
Cizinečtí policisté z oddělení pobytových kontrol, pátrání a eskort získali několik poznatků, na jejichž základě zjistili, že by se na jedné z ubytoven v Praze měl nacházet muž, na kterého je vydaný mezinárodní zatýkací rozkaz. Z tohoto důvodu provedli na konci ledna realizaci, v rámci které důkladně prohledali celou ubytovnu v Úvalské ulici v pražských Strašnicích. V jednom z pokojů policisté nalezli muže, který přesně odpovídal popisu hledaného, a tak jej vyzvali k prokázání totožnosti. Cizinec předložil rumunský cestovní pas, jehož bližším zkoumáním zjistili, že se jedná o padělek. Ani to tedy nepomohlo třiatřicetiletému muži a byl na místě okamžitě zadržen. Na hledaného byl vydaný mezinárodní zatýkací rozkaz pro trestný čin vražda a ublížení na zdraví s následkem smrti. V jeho zemi mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi a jelikož se policistům prokazoval falešným dokladem, tak je navíc ještě podezřelý ze spáchání trestného činu pozměnění a padělání veřejné listiny, za což mu u nás hrozí další až tříletý trest.
Z ubytovny byl zadržený převezen na sídlo odboru cizinecké policie v Praze 4, odkud po provedení všech procesních úkonů putoval do cely, kde v současné chvíli čeká na extradici do jeho domoviny.
por. Richard Hrdina
3. února 2026