Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Podezřelý z krádeží a napadení ostrahy byl zadržen
Díky pomoci veřejnosti policisté dopadli recidivistu podezřelého z krádeží v litoměřickém obchodě.
Policisté z obvodního oddělení v Litoměřicích začátkem května letošního roku prostřednictvím médií požádali veřejnost o pomoc při pátrání po podezřelém muži, který měl být spojován s krádeží zboží v jednom z nákupních center ve městě.
Díky zveřejněné výzvě a spolupráci veřejnosti se policistům podařilo zjistit totožnost podezřelého. Ukázalo se, že mělo jít o recidivistu, který si již v minulosti odpykával trest za obdobnou majetkovou trestnou činnost.
Po ztotožnění muže navíc vyšlo najevo, že se měl dopustit dalších krádeží ve stejném nákupním centru také v polovině května letošního roku. V jednom z případů však nezůstalo pouze u odcizení zboží. Podezřelý muž měl podle policistů fyzicky i verbálně napadnout pracovníka ostrahy, který se ho při krádeži snažil zastavit.
Muž měl z prodejny odcizovat především kosmetiku a potraviny. Celková způsobená škoda byla vyčíslena přibližně na tři tisíce korun.
Po zjištění totožnosti byl podezřelý muž vypátrán a následně zadržen. Litoměřičtí policisté mu poté sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. V případě prokázání viny hrozí muži za jeho jednání trest odnětí svobody až na dva roky.
22. 05. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje