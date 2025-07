Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Podezřelý z krádeže vozidla

Pražští kriminalisté pátrají po neznámém muži, který odcizil zaparkované vozidlo v ulici Na rozdílu v Praze 6.

Začátkem druhé poloviny července, v průběhu nočních hodin, se neznámý muž nezjištěným způsobem vloupal do zaparkovaného firemního vozidla a odjel s ním neznámo kam. Tímto jednáním způsobil majiteli škodu za bezmála osmdesát tisíc korun. Policisté se dali okamžitě do pátrání a zajistili kamerové záznamy, na kterých je zachycen muž, se kterým by kriminalisté moc rádi mluvili. Odcizené vozidlo kriminalisté nalezli během několika hodin a bylo zaparkované v ulici Pod pekárnami v Praze 9.

Popis muže na kamerovém záznamu: Jedná se o mladšího muže světlé pleti, vysokého přibližně 170 - 180 centimetrů, který na sobě měl černou mikinu s malým bílým nápisem na levé straně hrudi a na zádech s nápisem Represent. Na nohou měl černé džínové kalhoty a bílé sportovní boty. Pokud tohoto muže poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho nalezení, kontaktujte prosím linku 158.

Pachateli krádeže hrozí v případě dopadení a odsouzení až dva roky za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 26.července 2025

