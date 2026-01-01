Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Podezřelý využil volného vstupu do chalupy
V chalupě muž pobýval několik dní neoprávněně a uvnitř v kamnech si i topil.
Včera policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldu ve zkráceném přípravném řízení sdělili 32letému muži podezření ze spáchání přečinu neoprávněný zásah do práva domu, bytu nebo nebytového prostoru, kterého se dopustil v říjnu loňského roku. Tehdy využil příležitosti a vnikl dveřmi, které před tím dosud neznámý pachatel poškodil, do jedné chalupy v ulici Údolí Kamenice v Tanvaldu. Jednalo se o dům, který byl majiteli z větší části vyklizen a připravován k prodeji. Podezřelý, který byl již v minulosti soudy čtyřikrát pravomocně odsouzen, v něm pobýval minimálně tři dny a během svého pobytu si také uvnitř i topil v kamnech. Nyní mu za spáchání uvedeného přečinu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
5. 2. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí