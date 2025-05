Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Podezřelý dopaden

CHOMUTOVSKO - Schovával se v kuchyňské lince.

Na přelomu dubna a května došlo na různých místech v Chomutově (v ul. Březenecká, Stavbařská, Havlíčkova, Moravská a Hornická) k několika vloupáním. Jednalo se o sklepní prostory, kumbály, kolárny, prádelny a dalších místa v panelových domech, ale také o rodinný dům a o kůlnu patřící k jinému domu. Původně neznámý pachatel bral, co mu přišlo pod ruku. Poškozené tak připravil o elektrickou pilu, vrtačku, značkové sekery, jízdní kolo, kolečkové brusle, ale třeba i o prací gel nebo hřbitovní a vonné svíčky. Hodnota odcizených věcí byla celkem vyčíslena na bezmála 20 tisíc korun. V několika případech se do objektů sice vloupal, ale nepodařilo se mu nic ukořistit a odešel s prázdnou. I tak ale napáchal škody tím, že na místa vnikal většinou s užitím násilí, třeba pomocí šroubováku. Poškozením zámků, dveří a podobně tak způsobil škody za více než 11 tisíc.

Po oznámení těchto krádeží a pokusů o ně začali policisté pátrat po pachateli. Na místech vloupání provedli ohledání, zajistili stopy a dále prováděli operativní šetření. Tím se jim podařilo zjistit informace vedoucí k osobě podezřelého. Muže však bylo třeba ještě vypátrat a zadržet. Také to se jim brzy podařilo. Hlídky dostaly informace o hledaném a prováděly šetření k jeho aktuálnímu pobytu. Na základě získaných poznatků se jedna z hlídek při své noční směně vydala do domu v centru Chomutova, kde se podle jejích informací tento 37letý muž mohl zdržovat u svého příbuzného. Poprvé šetření v domě nebylo úspěšné, avšak policisté se tam znovu vrátili kolem půlnoci, přičemž při kontrole sklepních prostor nalezli odcizené jízdní kolo. Ve stejném domě vzápětí tato hlídka kontaktovala muže, který je příbuzným podezřelého a ten je pustil do bytu. Tam se v kuchyňské lince schovával podezřelý, jemuž byly vidět jen nohy. Na výzvu policistů svůj úkryt opustil a byl zadržen. K vloupáním do panelových domů i dalších objektů se muž přiznal a vyšetřovatel pak zahájil jeho trestní stíhání pro spáchání trestných činů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

Kromě zmíněného jízdního kola se policistům podařilo zajistit i některé další ukradené věci, které budou vráceny majitelům.

Obviněnému u soudu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody do výše tří let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 7. května 2025

